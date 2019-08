Battisti | legge contro caporalato è grande lezione di civiltà

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 9 agosto 2019) Roma – “Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato lail capolarato. Norme che puntano a contrastare in maniera efficace questo fenomeno che nel Lazio colpisce oltre diecimila persone, sfruttate e senza diritti. Si prevede un apposito programma operativo triennale di interventi, in concertazione con le organizzazioni sindacali e gli enti del Terzo settore ed in sinergia con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo; norme e strumenti innovativi come gli elenchi di prenotazioni telematiche o gli indici di congruita’ per definire il rapporto tra ore lavorate e produzione di beni che puntano a far emergere il mercato sommerso e rendere agevole l’individuazione di situazioni di lavoro irregolare. Garantire diritti a questi lavoratori vuol anche significare produrre prodotti agricoli sicuri, di qualita’ e con il giusto prezzo. Una ...

