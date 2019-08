Travolto da auto contromano | diventa il migliore amico  di chi lo stava uccidendo

Auto contromano a folle velocità : motociclista Travolto e ucciso : Un uomo di 69 anni ha perso la vita a Varedo, nella provincia di Monza e della Brianza, dopo essere stato travolto da...

Il maltempo flagella Arezzo - morto anziano Travolto con l'auto dalla piena : È stato ritrovato morto l’uomo di 72 anni disperso dalla serata di ieri a Arezzo, nella frazione di Olmo. I vigili del fuoco e la polizia locale hanno ritrovato l’auto del 72enne vuota nei pressi di un sottopasso delle Ristradelle, nella tarda serata, mentre il corpo senza vita dell’ anziano è stato ritrovato nei pressi del campo sportivo di Olmo stamani intorno alle 8.10.L’uomo si trovava in mezzo al fango ...

Gemona. Va in chiesa in bicicletta - Travolto da un’auto : muore il sagrestano : Bruno Blasotti, 81 anni, era ricoverato in Terapia intensiva all'ospedale di Udine da sabato scorso. Stava andando in chiesa quando è stato travolto da un’utilitaria. Lutto nella cittadina di Gemona, dove Bruno Blasotti era molto amato per il suo impegno a servizio della parrocchia.Continua a leggere

Vittoria - morto anche il secondo bambino Travolto dall’auto : Vittoria, morto anche il secondo bambino travolto dall’auto Nel giorno in cui si sono celebrati i funerali del 12enne, arriva la notizia del decesso del cuginetto coinvolto nell’incidente. L’11enne era in gravissime condizioni e aveva già perso le gambe dopo essere stato investito Parole chiave: ...

Vittoria - oggi i funerali del bimbo Travolto dall’auto : Vittoria, oggi i funerali del bimbo travolto dall’auto Le esequie del 12enne ucciso l’11 luglio mentre giocava davanti a casa si svolgeranno nella chiesa di San Giovanni Battista e verranno celebrati dal vescovo di Ragusa. Ancora gravi le condizioni dell’altro bambino Parole chiave: ...

Civitacquana - 26enne Travolto da un’auto e trovato morto per strada : caccia al pirata : Un richiedente asilo di 26 anni, Diallo Mamadou Tihana, è stato trovato morto, semi nascosto da alcuni alberi, sul ciglio della statale 602 in contrada Vicenne a Civitacquana, Pescara. Il ragazzo era stato travolto la notte precedente da un'auto pirata. Il conducente è fuggito ma indagini sono in corso per rintracciarlo: se fermato verrebbe arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso.

Muore Travolto dalla sua auto - 41enne nel pescarese : Pescara - Un uomo di 41 anni è morto in un incidente avvenuto a Città Sant'Angelo (Pescara). Il quarantunenne era appena uscito dal cortile della sua azienda con l'auto, era sceso per andare a chiudere il cancello, quando, secondo una prima ricostruzione, è stato investito dalla sua stessa vettura che lo ha spinto e schiacciato contro un muretto. Immediato l'intervento dei sanitari del 118, arrivati con una ...

Torino - si getta dal ponte della tangenziale e viene Travolto e ucciso da un’auto dell’Esercito : Un ragazzo di 28 anni si è tolto la vita nella notte gettandosi dal ponte sulla tangenziale di via Venaria a Collegno, Torino. I carabinieri avevano tentato fino alla fine di dissuaderlo dal compiere il gesto estremo.Continua a leggere

Incidente nel Milanese : cade dalla moto e viene Travolto da un'auto - muore un 26enne : Tremendo Incidente nel Milanese, e più precisamente sulla Strada Statale 121, dove un giovane di soli ventisei anni ha perso la vita mentre si trovava in sella alla sua moto. I fatti si sono verificati nella mattinata di ieri a Carugate, nel Milanese, intorno alle ore 6.30: Vincenzo Restivo, appena ventisei anni e una marea di sogni nel cassetto da realizzare, si stava recando come di consueto a lavoro, attraversando la trafficata Strada Statale ...

Calabria - operaio Travolto sull'autostrada : non è nota la gravità delle ferite riportate : Poche ore fa, in Calabria, un operaio che stava lavorando sull'autostrada A2 del Mediterraneo, è stato travolto da un veicolo ed è rimasto gravemente ferito. Il traffico è rimasto bloccato per diversi minuti per consentire tutte le operazioni di soccorso. Sul luogo è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso che ha trasportato l'uomo d'urgenza presso l'ospedale di Cosenza, dove è stato immediatamente ricoverato. Le sue condizioni di salute ...

Padova - si ferma per far passare un pedone : motociclista Travolto e ucciso da un’auto : Si era fermato in sella alla sua moto per far passare un pedone ma è stato travolto da una Citroen. Per il centauro, un Padovano di quarantotto anni, sono stati inutili i disperati tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari. L’incidente domenica mattina a San Giorgio in Bosco lungo la statale della Valsugana.

Verbania - si ferma per soccorrere un capriolo ferito ma viene Travolto e ucciso da un'auto : In Val Vigezzo. Cesare Pasini, 57 anni, era a piedi con moglie sposata un mese fa e voleva aiutare l'animale investito

Verona - dramma in strada : automobilista scende dalla vettura in panne - Travolto e ucciso : La vittima è un 40enne cittadino dello Sri Lanka. Nell'impatto è rimasto ferito ed è stato soccorso anche l'uomo al volante del furgone che lo ha travolto, si tratta di un 65enne che è stato trasportato all'ospedale ma non è in gravi condizioni.Continua a leggere

Scende dall'auto per un guasto : Travolto e ucciso da un furgone : L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio lungo il tronco T4-T9 a Verona. Ferito il conducente del veicolo