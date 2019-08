Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 8 agosto 2019) Tanti i nomi accostati al mercato del, ma è vero che il club non si vuole far trovare impreparato e valuta diverse alternative per ogni ruolo. Secondo ladello Sport nel mirino è rientrato anche Fernando, puòil bomber di scorta Intanto, Giuntoli sta pensando d’ingaggiare Fernandoche è svincolato. Nella passata stagione ha giocato con il Tottenham. L’attaccante spagnolo, 34 anni,anche se De Laurentiis non ha perso la speranza di poter arrivare a Mauro Icardi. L'articolo- Per lal’alternativa asembrail primo su ilsta.

napolista : #Napoli-#Llorente- Per la Gazzetta dovrebbe essere l’alternativa a #Milik Il Napoli non vuole farsi trovare imprepa… - SiamoPartenopei : Llorente-Napoli, Gazzetta: Giuntoli sta pensando di ingaggiarlo! Dovrebbe essere l'alternativa a Milik o per ADL a… - allgoalsnapoli : Il Napoli in questo momento è alla ricerca di un colpo per l'attacco. La strategia è chiara: attendere per far matu… -