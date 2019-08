Litter Hunter | il robot marino antiplastica | domani sbarcherà sulla spiaggia di Atrani

“Litter Hunter” - il Robot marino per la raccolta di plastica : così la Costiera Amalfitana diventa “modello” per il mondo intero : Ecco Litter Hunter come funziona. Dinanzi a telecamere e fotografi, la partenza del Robot marino, del drone aereo, il montaggio della Centrale Operativa e tutto questo mentre i volontari hanno incontrato i turisti sotto agli ombrelloni, consegnando loro materiale informativo ma anche divise al fine di partecipare alla raccolta della plastica a fine giornata. “Litter Hunter consente attraverso unità automatiche aeree di individuare la plastica in ...

Plastica in mare : presentato Litter Hunter - sistema innovativo con drone aereo - robot marino e centrale operativa : “In Costiera Amalfitana nasce un modello innovativo di sostenibilità al quale le aziende partecipano direttamente. Litter Hunter è una delle prime iniziative. In Costiera ci sarà anche una app, già in parte attiva, per aiutare i turisti a fare correttamente la raccolta differenziata. Abbiamo delle azioni che sono state già intraprese negli alberghi per la riduzione della Plastica e dunque l’utilizzo di borracce in alluminio per i ...