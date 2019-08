Ipcc | agricoltura e cibo tra i danni per il clima

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 8 agosto 2019) La cinquantesima sessione della– Intergovernmental Panel onte Change, il gruppo intergovernativo sul cambiamentotico delle Nazioni Unite nato nel 1988 – tenutasi a Ginevra, porta in dote ai decisori politici e all’opinione pubblica, in continua discussione sugli effetti dei cambiamenti delsul nostro Pianeta, una nuova serie di considerazioni che ci mettono ulteriormente alle corde. O si fa qualcosa presto per arginare ilte change e il surriscaldamento terrestre, o la terra diventerà inospitale.Se l’ultimo rapportodello scorso ottobre in Corea del Sud, aveva constatato come il riscaldamento indotto dall’uomo rischia di superare la soglia del grado e mezzo entro il 2040 se le emissioni dovessero continuare al ritmo attuale, con buona pace del limite dei 2 gradi sbandierato a ...

