FI, chi aderisce a "Cambiamo" è fuori

"Il coordinamento di presidenza di FI prende atto della costituzione dell'associazione '', promossa da Giovanni Toti, che nasce su presupposti divisivi e con finalità incompatibili e inconciliabili con l'iniziativa politica di FI". Così il partito in una nota. "I dirigenti che abbiano partecipato alla costituzione o che in futuro decidano di aderirvi debbano considerarsi decaduti dai loro incarichi in FI". Chisarà espulso, si precisa.(Di giovedì 8 agosto 2019)