Un’autobomba e poi la sparatoria | almeno 14 morti e 145 feriti Un paese senza pace

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Una violenta esplosione provocata da un’autobomba si è verificata questa mattina a Kabul, nella zona occidentale della capitale afghana, verso le 9 e 15 ora locale. E’ di14e 145l’ultimo bilancio ufficiale dell’attacco sferrato stamani a Kabul e rivendicato dai Talebani. A fornire il bilancio è stato il vice ministro dell’Interno per la Sicurezza, generale Khoshal Sadat, secondo quanto riporta Tolo Tv. In precedenza la stessa emittente aveva riportato notizie diffuse del ministero della Sanità che parlavano di18e più di 100 i, donne e bambini compresi. L’esplosione è stata seguita da una, come hanno spiegato fonti citate dalla Dpa. Nel mirino, la caserma di polizia del distretto 6 nella zona di Golaee Dawa Khana a Kabul, vicino all’aeroporto, ha riferito il portavoce del ministero degli ...

