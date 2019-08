Station 19 su Canale 5 | dove vedere le puntate in tv | streaming | replica

Station 19 - da stasera in seconda serata su Canale 5 parte la prima stagione : Station 19, anticipazioni e trama dell’episodio in onda mercoledì 7 agosto su Canale 5. Si tratta della serie spinoff di Grey’s Anatomy. Un’estate all’insegna della serialità americana per Canale 5. Dopo l’appuntamento con The Fix, stasera debutta in chiaro la prima stagione di Station 19, lo spinoff di Grey’s Anatomy. L’appuntamento è per le 23:50 circa in seconda serata su Canale 5 da mercoledì 7 ...

Anticipazioni Station 19 su Canale 5 del 31 luglio : primo crossover con Grey's Anatomy : E' di qualche giorno fa la notizia che la rete ammiraglia Mediaset ha acquistato i diritti di Station 19. Il secondo spinoff di Grey's Anatomy - il più longevo Medical-Drama d'America - si appresta, infatti, a debuttare su Canale 5 mercoledì 31 luglio, subito dopo le puntate conclusive della serie tv "Manifest". Una programmazione che ha già creato polemiche tra i telespettatori considerato che i due episodi previsti verranno trasmessi a partire ...

Manifest e Station 19 non faranno coppia : cambia la programmazione di Canale5 il 31 luglio : cambia la programmazione di Canale5 per il 31 luglio e, quindi, anche la messa in onda di Manifest e Station 19. Nei giorni scorsi vi avevamo annunciato l'arrivo dello spin off di Grey's Anatomy proprio sulla rete ammiraglia Mediaset ma in seconda serata in coppia con il penultimo e, poi, l'ultimo appuntamento con Manifest a partire dal 31 luglio. Ebbene, le cose non andranno così in seguito ad un cambio di programmazione che prevede uno ...

Calendario Serie Tv in Italia 2019 - Station 19 e The Fix su Canale 5 : Calendario Serie Tv in Italia 2019Ecco tutte le date di partenza dei telefilm in Italia su Mediaset, Sky, Netflix, Fox, Rai, Amazon, TIMVISIONIl Calendario Serie tv in Italia 2019 – La guida aggiornata alle Serie tv in arrivo nei prossimi mesi in Italia sui canali in chiaro, pay e sui servizi di streaming come Netflix, Amazon e TIMVISION.Da Gennaio 2019 a Dicembre 2019 ecco quando arriveranno i nuovi episodi di Grey’s Anatomy, Young ...