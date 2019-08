Ninja in esclusiva su Mixer | il canale raggiunge quota 1 milione di iscritti

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Dopo soli cinque giorni, Tyler "" Blevins vanta 1di utenti attivi sul suo, la piattaforma di Microsoft sulla quale è passato dando l'addio a Twitch. "Grazie per tutto l'incredibile supporto", ha twittato Blevins quando ha annunciato il traguardo raggiunto. "Non mi sentivo così bene da molto tempo."In molti si chiedevano se i fan avrebbero seguitosu, una piattaforma molto più piccola rispetto al colosso Twitch. Undi abbonati in cinque giorni è un'impresa impressionante ed è una forte testimonianza della popolarità di Blevins e della forza del suo marchio personale indipendentemente dalla piattaforma. Tuttavia non è chiaro quanti di questisaranno ancora presenti tra due mesi, quando la promozione per l'iscrizione gratuita scadrà e i fan dovranno pagare unamensile per continuare a ricevere vantaggi esclusivi.La decisione di ...

