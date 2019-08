In giro con il figlio di un anno si imbatte in un branco di cinghiali | Ci siamo

ELODIE - NOTTE DI FUOCO CON MARRACASH?/ Foto : il giro in barca dopo i baci e... : ELODIE e Marracash sono fidanzati? I due cantanti, dopo i baci, si concedono una cena romantica tra sorrisi, brindisi e...

Andare in giro con Jyroball - lo scooter a sfera autobilanciante : (Foto: Jyroball) A dimostrazione che gli hoverboard e scooter elettrici siano tra i trend più in crescita arriva un interessante progetto irlandese che ha spopolato sulla piattaforma di crowdfunding Indiegogo. Si chiama Jyroball e appare proprio come una sfera grande più o meno quanto un pallone da calcio che si può cavalcare aprendo due poggiapiedi sui lati per muoversi in modo veloce, agile – e pulito, vista la propulsione data dal motore ...

Golf - PGA Tour 2019 : J. T. Poston scavalca Webb Simpson con un ultimo giro stellare e si aggiudica il Wyndham Championship : Si è concluso con un ultimo giro appassionante il Wyndham Championship 2019, ultimo appuntamento prima dei playoff di FedExCup per il PGA Tour 2019. Sul percorso del Sedgefield Country Club di Greensboro, in North Carolina (Stati Uniti), il giovane statunitense J. T. Poston (-22) ha centrato la prima vittoria in carriera sul massimo circuito Golfistico mondiale grazie ad un sensazionale 62 di giornata (sei birdie e un eagle). Il 26enne cresciuto ...

Volley femminile - Preolimpico 2019 : il Belgio batte 3-0 il Kenya e conquista il terzo posto nel girone : Partita senza storia quella tra Belgio-Kenya, con le europee che hanno vinto con un netto 3-0 (25-15, 25-14, 25-7). La squadra africana di fatti ha mostrato di avere qualcosa in meno a livello tecnico rispetto alle altre. Nelle tre gare disputate in questo torneo Preolimpico, le ragazze guidate da Shailen Dev Ramdoo non hanno vinto neanche un set. terzo posto nel girone per il Belgio, magra consolazione per le ragazze di Gert Vande Broek che ...

Rovazzi : "Con il mio pop prendo in giro un mondo sempre più superficiale" - : Paolo Giordano Nel video di «Senza pensieri» appaiono anche Mentana, Bonolis e Terence Hill Difficile mettere Fabio Rovazzi in una casella soltanto. Lui mescola, sovrappone, spariglia. Per riassumere, è un artista che scrive canzoni e le canta, pensa e dirige i propri video, studia campagne pubblicitarie e sogna di fare un film. Il nuovo aggiornamento del sistema Rovazzi è il brano Senza pensieri cantato con Loredana Bertè e J-Ax ...

Davide Cimolai - il ciclista rivela : “Mia moglie mi ha lasciato con una telefonata durante il giro d’Italia” : “Mi ero sposato a ottobre, innamoratissimo. Sei mesi dopo, mentre sto partendo, mia moglie mi dice che vuole stare sola, che ha bisogno di tempo e spazio per capire cosa prova nei miei confronti”. A rivelarlo è Davide Cimolai, 29 anni, ciclista della nazionale che quest’anno ha corso il suo primo Giro D’Italia come capitano. Un Giro rovinato però dalla decisione di sua moglie di lasciarlo dopo soli sei mesi di matrimonio ...

Toti lascia Forza Italia : "Noi non ci rassegniamo - anzi - con entusiasmo partiremo presto per un grande giro d’Italia" : "Mi pare che ci siano le condizioni per cui ognuno vada per conto suo. Semmai è Forza Italia che esce da se stessa... Buona fortuna a tutti!". Con queste parole Giovanni Toti ha annunciato il suo addio a Forza Italia al termine del 'tavolo delle regole', incontro che sarebbe dovuto servire a riorganizzare FI.Il partito non ha voluto seguire il suo progetto di rilancio, che prevedeva l'innovazione rappresentata da primarie aperte: "Non si ha ...

Sorteggio Champions League 2020 - fase a gironi : data - programma - orario e tv. Le fasce con le italiane : L’Italia potrà contare sulla presenza di quattro squadre alla Champions League 2019-2020: la Juventus che cercherà di alzare al cielo il trofeo dopo le ultime deludenti campagne, il Napoli che proverà a stupire nella massima competizione continentale, l’Inter che vuole riscattare la delusione dell’eliminazione subita ai gironi nella passata edizione e l’Atalanta che farà il proprio debutto in questa manifestazione. Al ...

VIDEO Sebastian Vettel - errore nell’ultimo giro del GP di Germania! Largo in una curva - rischia di perdere il secondo posto : Sebastian Vettel ha conquistato il secondo posto nel GP di Germania 2019, decima tappa del Mondiale F1 andata in scena lo scorso weekend a Hockenheim. Il pilota della Ferrari si è reso protagonista di una rimonta vertiginosa dalla ventesima posizione, era ultimo sulla griglia di partenza visto che non aveva potuto disputare le qualifiche a causa di un problema all’intercooler ma grazie a una gara accorta sul bagnato è riuscito a risalire ...

Stefano De Martino prende in giro gli influencer su IG con una finta promo sul dentifricio : Oltre che per la sintonia ritrovata con Belen Rodriguez, ultimamente Stefano De Martino fa parlare anche per il modo in cui sta utilizzando i social network. Ieri sera, ad esempio, il napoletano ha deciso di fare una parodia dei video che la maggior parte degli influencer pubblicano su Instagram per promuovere qualche prodotto di bellezza: il risultato è un filmato esilarante che ha fatto sorridere chiunque l'abbia visto. De Martino 'mattatore' ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali in vacanza poi il giro di Germania. Il programma dello Squalo e l’ufficialità con la Trek-Segafredo : Vincenzo Nibali sta preparando le valigie per andare in vacanza, lo Squalo non vede l’ora di tuffarsi in mare insieme alla sua famiglia ma prima di godersi un po’ di meritato relax parteciperà a due circuiti, tradizionali kermesse che fanno seguito al Tour de France. Il siciliano, capace di vincere la tappa con arrivo a Val Thorens dopo una fuga da lontano, sarà protagonista tra Olanda e Austria nelle giornate di oggi e di domani: ...

Daily Mail – Ag. Pépé respinta offerta Napoli : pronti a chiudere con l’Arsenal per cifre da capogiro! : Pépé pronto a chiudere con l’Arsenal L’Arsenal vuole chiudere l’operazione Nicolas Pèpè entro lunedì. Questa la notizia riportata dal Daily Mail. Il portale britannico annuncia che l’entourage del calciatore ha respinto la proposta del Napoli ed ha trovato un’intesa con l’ivoriano per un contratto molto ricco con i Gunners ed un pagamento da 80 milioni da versare in 5 rate nelle casse del club ...