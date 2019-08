Una nuova immagine di Cyberpunk 2077 ci mostra una spaventosa donna con un pesante

IKEA svela Una nuova lampada smart home della serie TRADFRI per il bagno : La gamma TRADFRI di IKEA si arricchirà presto di un nuovo dispositivo smart home: stiamo parlando di una lampada intelligente da bagno. Ecco le sue feature L'articolo IKEA svela una nuova lampada smart home della serie TRADFRI per il bagno proviene da TuttoAndroid.

Juve - scambio Danilo-Cancelo e arrivano voci di Una nuova offensiva per Pogba : Il matrimonio tra Joao Cancelo e la Juventus è durato lo spazio di 12 mesi, poco più di una bella avventura. Il terzino portoghese lascia la Vecchia Signora e va ad accasarsi alla corte di Pep Guardiola, firmando un contratto di cinque anni a 4 milioni di euro l'anno. Alla Juventus andrà in contropartita il terzino brasiliano Danilo e un conguaglio di circa 30 milioni di euro. La trattativa è alle battute conclusive e siamo ai dettagli, anche se ...

TIM lancia 10 Infinity per gli ex dipendenti - Wind avvia Una nuova campagna winback : TIM ha lanciato un'offerta per i propri ex dipendenti denominata 10 Infinity, Wind vuole riconquistare i propri ex clienti con una nuova campagna winback.

Inter - Maxi Lopez e quel consiglio ad Icardi : “trova Una nuova squadra e riparti - la tua carriera…” : Maxi Lopez ha dato un chiaro consiglio a Mauro Icardi, finito fuori rosa all’Inter: l’ex bomber di Sampdoria e Milan ha invitato ‘Maurito’ a fare le valigie e trovare un nuovo club Dopo il celeberrimo episodio che ha visto Icardi ‘soffiargli’ la moglie, quando Maxi Lopez e ‘Maurito’ si trovano nella stessa frase, solitamente viene fuori qualcosa di pungente. Ma non è questo il caso. ...

C’è Una nuova specie di scimmia in Amazzonia : chi è la splendida marmosa Mico munduruku : Un team di ricerca brasiliano ha scoperto nella foresta amazzonica una nuova specie di marmosa o uistiti, una piccola scimmia platirrina che è stata chiamata Mico munduruku, in omaggio a un popolo di indigeni che vive lungo il Rio delle Amazzoni. La scimmia ha una lunga coda bianca e diversi dettagli beige.Continua a leggere

Il Parco archeologico del Colosseo si connette con il pubblico grazie a Una nuova rete wifi free : Il Parco archeologico del Colosseo è accessibile via web e gratuitamente a tutti gli utenti grazie alla predisposizione di quattro Hot Spot posizionati presso gli accessi ai principali monumenti: all’Arco di Tito, in Largo della Salara Vecchia, al Museo Palatino, e al Colosseo dove sono collocati presso il bookshop e su tutto il catino del II ordine. L’infrastruttura tecnologica è stata realizzata da Telespazio, una joint venture tra Leonardo ...

YouTube testa Una nuova interfaccia per la riproduzione automatica dei video : Il team di YouTube sta ora testando su Android un'interfaccia utente per la gestione del video successivo rinnovata. Ecco tutti i dettagli

Una Vita - anticipazioni : arriva Lucia Alvarado - la nuova protagonista : Lucia Alvarado (Alba Gutierrez) - Una Vita Le avventure della sfortunata Blanca Dicenta (Elena Gonzalez) sono ormai agli sgoccioli e, proprio per tale ragione, i telespettatori italiani della telenovela iberica Una Vita avranno modo di conoscere, nelle puntate in onda da domani, Lucia Alvarado (Alba Gutierrez), la futura protagonista delle vicende ambientate a calle Acacias. Cugina di Celia (Ines Aldea), la giovane arriverà nel quartiere senza ...

USA : Nove morti e 16 feriti in Una nuova sparatoria in Ohio : Nove persone sono morte e altre 16 sono state ferite questa domenica a causa di una sparatoria vicino al centro della città di Dayton (Ohio, USA), in una zona di…

Polonia - il vescovo di Cracovia : “Non esiste più un’epidemia e piaga rossa - ma ne sta nascendo Una nuova - quella creata dalla cultura Lgbt” : “Non esiste più un’epidemia e piaga rossa (il riferimento è alla dittatura comunista, ndr) ma ne sta nascendo una nuova, quella creata dalla cultura degli Lgbt e delle bandiera arcobaleno, minaccia per i valori e per la solidità sociale e familiare della nostra nazione”. Sono le parole dell’arcivescovo di Cracovia, Marek Jedraszewski pronunciate durante il suo discorso in occasione dell’anniversario dell’insurrezione partigiana di Varsavia ...

Marica Pellegrinelli ha Una nuova storia d’amore? : Melissa Satta e Marica Pellegrinelli: al luna park con i figliMelissa Satta e Marica Pellegrinelli: al luna park con i figliMelissa Satta e Marica Pellegrinelli: al luna park con i figliMelissa Satta e Marica Pellegrinelli: al luna park con i figliMelissa Satta e Marica Pellegrinelli: al luna park con i figliMelissa Satta e Marica Pellegrinelli: al luna park con i figliMelissa Satta e Marica Pellegrinelli: al luna park con i figliMelissa Satta e ...

L’alpinista eroe apre Una nuova via sul Gasherbrum II : L’impresa di Denis Urubko, che a luglio aveva partecipato al salvataggio del medico piemontese Francesco Cassardo

Una Vita - spoiler spagnoli : Ursula vuole sbarazzarsi della nuova fidanzata di Felipe : Torna l'appuntamento con le notizie su Una Vita, lo sceneggiato di Aurora Guerra in onda da ormai diversi anni in Italia. Nelle puntate spagnole trasmesse da lunedì 5 a venerdì 9 agosto su La 1, Cinta e Emilio trascorreranno una notte di passione mentre Ursula Dicenta organizzerà un piano per eliminare Marcia, diventata nel frattempo la nuova fidanzata di Felipe dal vecchio quartiere di Acacias 38. Una Vita: Genoveva chiede aiuto a Ursula Le ...

YouTube per Android testa Una nuova funzione per la riproduzione automatica dei video : Il team di YouTube per Android sta testando un altro posto in cui l'applicazione può riprodurre automaticamente i video, ossia nel tab dedicato agli abbonamenti