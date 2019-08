Gamescom 2019 | I giochi di Konami presenti all’evento

Bethesda alla Gamescom 2019 a tutto Doom Eternal e non solo : Il 19 agosto, la Gamescom 2019 aprirà nuovamente le porte e, ovviamente, Bethesda Softworks non mancherà. Quest'anno, insieme a nostro partner hardware ASUS Republic of Gamers a Boostboxx, non vediamo l'ora di accogliere i visitatori nel nostro stand, che si troverà nella Hall 8, C020 - B021. I dettagli del comunicato ufficiale.Prova Doom Eternal in occasione dello Year of DoomVieni a festeggiare con noi lo Year of Doom, ovvero il 25º ...

Death Stranding : l'attesissimo titolo di Kojima sarà presente alla Gamescom 2019 : Il famoso giornalista e conduttore videoludico Geoff Keighley ha recentemente pubblicato uno speciale teaser dedicato all'annuncio di Opening Night Live, speciale evento che verrà ospitato alla Gamescom 2019. Ebbene grazie a questo trailer sappiamo che il tanto atteso Death Stranding verrà ospitato all'evento tedesco.In effetti Keighley è una persona molto vicino ad Hideo Kojima ed ha inserito un'immagine nascosta del gioco nel trailer di cui ...

Elden Ring verrà mostrato alla Gamescom 2019? : All'inizio di quest'anno From Software aveva annunciato di essere al lavoro su un nuovo titolo in collaborazione con lo scrittore George R.R. Martin. Elden Rings, così il nome del nuovo gioco, è stato mostrato durante l'E3 di quest'anno e, secondo alcune indiscrezioni, è possibile che From Software decida di svelare qualcosa di più durante la Gamescom 2019 che si terrà questo mese a Colonia.Un post condiviso sul forum di ResetEra mostra un ...

Il Colorado post-apocalittico di Wasteland 3 sarà giocabile alla Gamescom 2019 e si mostra in nuove immagini : Koch Media, Deep Silver e inXile entertainment invitano tutti i visitatori della Gamescom di quest'anno a provare per la prima volta la demo dell'RPG tattico Wasteland 3. Ulteriori dettagli e immagini nel comunicato ufficiale. Creato da Brian Fargo e dal suo team di inXile, la demo porterà i giocatori nei deserti congelati del Colorado per affrontare una delle missioni secondarie del gioco. Tutti i giocatori che parteciperanno allo show potranno ...

Gamescom 2019 : Nintendo annuncia nuovi Gameplay e novità : Nintendo annuncia il suo programma per Gamescom 2019, la fiera dedicata ai videogiochi che si terrà a Colonia dal 20 al 24 agosto. Per l’occasione la casa di Kyoto presenterà una serie di approfondimenti sui titoli in uscita nel 2019, tra cui Luigi’s Mansion 3, ASTRAL CHAIN e The Legend of Zelda: Link’s Awakening. Spazio anche ...

Astral Chain - Luigi's Mansion 3 e molti altri giochi Nintendo saranno presenti alla Gamescom 2019 : Attraverso un comunicato stampa, Nintendo annuncia il suo programma per Gamescom 2019, la fiera dedicata ai videogiochi che si terrà a Colonia dal 20 al 24 agosto. Per l'occasione la casa di Kyoto presenterà una serie di approfondimenti sui titoli in uscita nel 2019, tra cui Luigi's Mansion 3, Astral Chain e The Legend of Zelda: Link's Awakening.La casa di Kyoto darà spazio anche all'eSports con il Nintendo Live: Super Smash Bros. Ultimate - ...

Novità e conferme del Gamescom 2019 : Via via che passano i giorni le informazioni riguardanti l’edizione di gamescom 2019 diventano più precise e dettagliate nel loro complesso annunciando un programma ricco e interessante sia per gli operatori del settore (la business area è ospitata nei padiglioni dall’1 al 4 con delegazioni di 29 Paesi per un totale di 25 collettive, mentre l’Olanda, paese partner, ha il proprio padiglione al padiglione ...

Elden Ring salterà la Gamescom 2019 : Elden Ring di FromSoftware è uno dei giochi più attesi dai fan, senza dubbio. Non solo perché è realizzato da FromSoftware (il che da solo sarebbe stato un motivo sufficiente), ma anche per la collaborazione con George RR Martin.Tuttavia ci vorrà ancora un po' di tempo prima di vederlo nuovamente in azione. Con l'E3 2019 che si è concluso oltre un mese fa, il prossimo grande evento dedicato al mondo del gaming è la Gamescom di Colonia, in ...

Xbox sarà presente alla Gamescom 2019 : Dopo l’incredibile successo di E3, siamo lieti di annunciare che Xbox sarà presente alla Gamescom 2019 di Colonia. Durante l’evento sarà presentata una line-up imperdibile di giochi realizzati da developer provenienti da tutto il mondo, con quasi 200 postazioni presso i loro stand, tra cui il primo hands-on pubblico di Minecraft Dungeons e della modalità Horde di Gears 5, oltre alla possibilità per i fan in Germania di provare Project xCloud per ...

Microsoft annuncia i suoi piani per la Gamescom 2019 : Microsoft ha recentemente annunciato i suoi piani riguardo la Gamescom 2019, fiera tedesca che sarà presente dal 20 al 24 agosto. La compagnia presenterà un episodio speciale di Inside Xbox, oltre che circa 200 diversi titoli.Di seguito troviamo il comunicato stampa dedicato:"Xbox Open Doors si terrà al Gloria Theatre il 21 ed il 23 agosto ed darà modo ai fan di partecipare ad eventi per la community, presentazioni, tornei ed altre esperienze ...

L’Olanda è stata scelta come paese partner di Gamescom 2019 : Il gamescom 2019 prenderà ufficialmente il via il 21 agosto, il 20 per gli operatori, per una durata di quattro giorni intensi di attività volte sia al vasto pubblico del gaming nell’area entertainment sia a quello interessato al settore commerciale nell’area business su una superficie di 210.000 metri quadrati con un incremento del 5% rispetto alla precedente edizione. Manifestazione tra le più importanti a livello mondiale, ...