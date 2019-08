Tragedia all’alba Morti due ragazzi investiti da un ubriaco

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 4 agosto 2019) Valentina Dardari L’automobilista è stato arrestato. Le vittime erano appena uscite da una discoteca. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidentealle prime ore dell’alba ad Azzano San Paolo, poco lontano da Orio al Serio, in provincia di Bergamo. Due, che erano in sella a una Vespa 125, sono stati centrati in pieno da un’autovettura guidata da un uomo risultato poi positivo all’alcol test. Le vittime sono due giovani, Luca Carissimi di 21 anni e Matteo Ferrari di 18 anni. Laè avvenuta questa mattina, domenica 4 agosto, verso le 4. Stando a quanto emerso fino a questo momento, le due vittime erano appena uscite da una discoteca e, a bordo del ciclomotore, stavano rientrando a casa. Improvvisamente sarebbero stati urtati da una Mini Cooper guidata da un 33enne residente a Curno. Il giovane sarebbe fuggito dal luogo del tamponamento, senza ...

