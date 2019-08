Classifica Motogp Mondiale piloti | Honda leader anche tra i team Gp Repubblica Ceca

Griglia di partenza MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : risultato e Classifica qualifiche : A Brno si sono disputare le quaifiche del GP di Repubblica Ceca 2019, tappa del Mondiale MotoGP che rappresenta il ritorno dalle vacanze stampe. A differenza di quanto ci si poteva aspettare alla vigilia, non è piovuto durante il time attack ma si è corso su asfalto bagnato visto l’acquazzone di poche ore fa. Spettacolo annunciato con Marc Marquez, Valentino Rossi, Andrea Dovizioso, Maverick Vinales che si sono dati grande battaglia per la ...

MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : risultati e Classifica FP3. Tutti i qualificati per la Q2. Il bagnato rallenta tutti : Terza sessione di prove libere condizionata dall’asfalto prevalentemente bagnato a Brno, dopo la pioggia che ha già abbondantemente disturbato la Moto3. tutti i tempi, nella giornata di oggi, sono più lenti di quasi dieci secondi rispetto a ieri, il che logicamente impedisce di migliorare e cristallizza la situazione dei qualificati per la Q2, con Fabio Quartararo a precedere Marc Marquez, Jack Miller e Andrea Dovizioso. Degli italiani, ...

MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : risultati e Classifica FP1. Andrea Dovizioso al comando su Marquez e Viñales - nono Valentino Rossi : Si sono appena concluse le prime prove libere del Gran Premio di Repubblica Ceca a Brno. In particolare evidenza Andrea Dovizioso, protagonista di un gran giro che gli permette di chiudere al comando con 29 centesimi di vantaggio su Marc Marquez e 63 su Maverick Viñales. Un tempo, quello del forlivese, giunto al termine di continui miglioramenti nel corso di questa sessione. Il quarto posto è del portoghese Miguel Oliveira, anche lui vicinissimo ...

MotoGp – Marquez trionfa al Sachsenring e aumenta il distacco sugli inseguitori : la nuova Classifica piloti dopo il Gp di Germania : Marc Marquez trionfa al Sachsenring e aumenta il vantaggio sugli inseguitori. Vinales e Crutchlow completano il podio del Gp di Germania. Ecco la nuova classifica piloti Marc Marquez domina il Gp di Germania come da previsione. Il pilota spagnolo trionfa per la 10° volta sul circuito tedesco e resta saldamente al comando della classifica piloti, aumentando il distacco sui piloti che lo inseguono, Dovizioso (5°) e Petrucci (4°). Resta al ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Germania 2019 : risultato e Classifica gara. Marquez padrone - Valentino Rossi ottavo : Marc Marquez vince in maniera indisturbata il Gran Premio di Germania 2019 della MotoGP. Sul circuito del Sachsenring il campione del mondo in carica centra la decima vittoria di fila sulla pista della Sassonia, dominando sin dai primi metri e scappando in maniera inesorabile. Sul podio assieme a lui Maverick Vinales e Cal Crutchlow. Dalla quarta alla sesta posizione le tre Ducati di Danilo Petrucci, Andrea Dovizioso e Jack Miller, quindi Joan ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Germania 2019 : risultato e Classifica gara : Marc Marquez sta comandando in maniera indisturbata il Gran Premio di Germania 2019 della MotoGP. Sul circuito del Sachsenring il campione del mondo in carica è ad un passo dalla decima vittoria consecutiva in terra tedesca, precedendo Maverick Vinales (Yamaha) e Cal Crutchlow (LCR Honda). Alle loro spalle le Ducati di Danilo Petrucci, Andrea Dovizioso e Jack Miller, mentre Valentino Rossi è in una anonima ottava posizione. Out in avvio Fabio ...

Griglia di partenza MotoGP - GP Germania 2019 : risultato e Classifica qualifiche. Marquez in pole - Valentino Rossi 11° - Dovizioso 13° : Marc Marquez ha conquistato la pole position del GP di Germania 2019, nona tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo ha confermato il pronostico della vigilia e scatterà davanti a tutti in occasione della gara di domani ma Fabio Quartararo e Maverick Vinales gli hanno dato del filo da torcere fermandosi ad appena due decimi. Valentino Rossi si è dovuto accontentare di una deludente undicesima posizione, Andrea Dovizioso è rimasto fuori dal Q2 ...

MotoGP - GP Germania 2019 : risultato FP3 e Classifica combinata dei tempi. Tutti i qualificati per la Q2 : Marc Marquez domina la scena anche nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di Germania 2019 della MotoGP precedendo Fabio Quartararo e Maverick Vinales. Franco Morbidelli e Danilo Petrucci, sesto e settimo, sono i migliori italiani al Sachsenring, mentre Valentino Rossi e Andrea Dovizioso, 11esimo e 14esimo, sono costretti a passare dalla Q1 nel corso delle qualifiche. classifica TEMPI FP3 GP Germania 2019 – MotoGP 1 93 Marc ...

MotoGP - GP Germania 2019 : risultato e Classifica prove libere 2. Marquez in testa - Dovizioso 9° - Valentino Rossi 10° : Marc Marquez ha timbrato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP di Germania 2019, nona tappa del Mondiale MotoGP. Il centauro della Honda ha stampato un notevole 1:20.705 confermando di essere il grande favorito per la vittoria, lo spagnolo ha preceduto Alex Rins di 0.341 e Fabio Quartararo di 0.360. Attardati gli italiani: Andrea Dovizioso è nono appena davanti a Valentino Rossi che ha compiuto un passo indietro rispetto alla FP2. Di ...

MotoGP - GP Germania 2019 : risultato e Classifica prove libere 1. Quartararo in vetta davanti a Marquez e a Valentino Rossi. Dovizioso 6° : Le prove libere 1 del GP di Germania, nono round del Mondiale 2019 di MotoGP, sono andate in archivio. Una sessione importante per andare a definire gli assetti e la messa a punto in vista delle qualifiche di domani e soprattutto della gara di sabato. Il francese Fabio Quartararo è stato il più veloce del turno con la sua Yamaha Petronas, vantando un vantaggio di 74 millesimi sulla Honda di Marc Marquez e di 574 su Valentino Rossi in ripresa. ...

MotoGp – Vinales trionfa ad Assen - ma Marquez è sempre più leader : la nuova Classifica piloti : Marc Marquez aumenta il vantaggio su Dovizioso ad Assen: la nuova classifica piloti dopo il Gp d’Olanda Un ottimo Maverick Vinales ha conquistato oggi la vittoria al Gp d’Olanda: sul circuito di Assen lo spagnolo della Yamaha ha avuto la meglio dopo una bella lotta con Marc Marquez, che nei giri finali però nulla ha potuto per ottenere un altro successo. Vinales dunque porta a casa un bottino di 25 punti, ma Marquez aumenta ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Olanda 2019 : risultato e Classifica gara. Vinales in trionfo - Dovizioso 4° - Valentino Rossi cade : Maverick Vinales ha vinto il GP d’Olanda 2019, tappa del Mondiale MotoGP che è andata in scena ad Assen. Il centauro della Yamaha ha avuto la meglio su Marc Marquez al termine di un bel duello e ha conquistato il primo successo stagionale ma può festeggiare anche lo spagnolo della Honda che allunga ulteriormente in classifica generale visto che Andrea Dovizioso si è dovuto accontentare del quarto posto alle spalle di Fabio Quartararo e ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Olanda 2019 : risultato e Classifica gara : Ad Assen è andato in scena il GP d’Olanda 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Nell’Università del Motociclismo abbiamo assisito a un grande spettacolo, è successo davvero di tutto sul celeberrimo tracciato dove Maverick Vinales e Marc Marquez si sono dati battaglia per la vittoria, Andrea Dovizioso si è dovuto accontentare di un piazzamento di rincalzo mentre Valentino Rossi è caduto nelle battute iniziali di gara. Di seguito ...

Griglia di partenza MotoGP - GP Olanda 2019 : risultato e Classifica qualifiche. Quartararo è ancora in pole! Dovizioso 11° - Rossi 14° : Fabio Quartararo (Yamaha) centra la terza pole position stagionale e partirà dalla prima posizione nella Griglia di partenza del GP d’Olanda 2019. Il francese della Yamaha ha preceduto gli spagnoli Maverick Vinales (Yamaha) e Alex Rins (Suzuki), mentre Marc Marquez non partirà in prima fila per la prima volta in questa stagione. Male gli italiani di punta, con Danilo Petrucci 7°, Franco Morbidelli 9°, Andrea Dovizioso 11° e Valentino Rossi ...