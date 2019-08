Juve | l' acquisto di Van De Beek da parte del Real riaprirebbe uno spiraglio per Pogba

Juventus - Cristiano Ronaldo approverebbe l'acquisto di Lukaku : La Juventus, dopo aver operato nel mercato in entrata con gli acquisti di Aaron Ramsey, Adrien Rabiot e Matthijs de Ligt, ora sta cercando di sfoltire la rosa anche con affari che, agli occhi dei tifosi, appaiono incomprensibili. In primo luogo ha già ceduto Moise Kean all'Everton, sarebbe in trattativa con il Manchester City per vendere Joao Cancelo e ora ha avviato una trattativa con lo United, per effettuare lo scambio Dybala-Lukaku, malgrado ...

Juventus - Sarri vorrebbe l'acquisto di Rose del Tottenham (RUMORS) : La dirigenza della Juventus pRosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca di rinforzi ideali per il tecnico Maurizio Sarri. In questa fase, però, l'esigenza principale restano le cessioni, per sistemare il bilancio ma anche per alleggerire una rosa che conta 27 elementi. Sono tanti gli indiziati a lasciare Torino: si va da Perin a Joao Cancelo, fino ad arrivare ai centrocampisti Khedira e Matuidi. Anche nel settore avanzato potrebbe esserci ...

Calciomercato Serie B e Serie C - le ultime trattative : cessioni per la Juve Stabia - doppio acquisto Ravenna : Tante operazioni in Serie B, Serie C e Serie D. Doppia uscita per il Parma. Il club ducale comunica la cessione a titolo temporaneo annuale dei giocatori Manuel Nocciolini e Vincenzo Mustacciolo al Ravenna. La S.S. Juve Stabia comunica di aver ceduto con la formula del prestito al Sorrento Ciro Solimeno. Oltre all’attaccante classe 2002, allo stesso club, sempre con la formula del prestito, è stato ceduto il difensore classe 2002 ...

Juventus – Anche se le ultime due amichevoli della Juventus non sono state particolarmente brillanti per i bianconeri (una vittoria ai rigori contro l'Inter ed il pareggio con il Team K-League), Sarri ha potuto trarre qualche indicazione tattica molto interessante. Sia contro l'Inter che contro il Team K-League, infatti, l'allenatore della Juventus per un tratto della partita

Juve Stabia - ufficiali un acquisto e due cessioni : S.S. Juve Stabia rende noto di aver acquisito il diritto a ricevere le prestazioni sportive del calciatore Danilo Russo, classe ‘87. Il portiere torna a indossare i colori gialloblù dopo la stagione 2016/17, in cui totalizzò 37 presenze. Nel suo curriculum vanta oltre 250 partite tra i professionisti, di cui 85 in Serie B con le maglie di Venezia F.C., F.C. Pro Vercelli 1892, Spezia Calcio e Vicenza Calcio. “Voglio ringraziare ...

Juventus : secondo Virgilio l'acquisto di De Ligt potrebbe portare alla cessione di Bonucci : La Juventus, dopo l'ufficializzazione di De Ligt, è pronta a cedere qualche suo giocatore, considerando che attualmente la rosa bianconera è formata da 27 calciatori e la lista Champions League permette di registrare 23 giocatori. Sono tanti i giocatori che potrebbero lasciare Torino: si va da Joao Cancelo, fino ad arrivare ai centrocampisti Khedira e Matuidi mentre nel settore avanzato chi rischia maggiormente la cessione sono Higuain e ...

Juventus - ufficiale l’acquisto di Matthijs De Ligt : i dettagli dell’operazione nel comunicato dei bianconeri : Matthijs De Ligt è un nuovo calciatore della Juventus: il giocatore ha firmato un contratto quinquennale. L’acquisto è stato ufficializzato dai bianconeri e dall’Ajax tramite un comunicato ufficiale Finalmente è arrivata l’ufficialità: Matthijs De Ligt è un nuovo calciatore della Juventus. Il difensore olandese, dopo le visite mediche di rito, ha posto la sua firma sul contratto che lo legherà ai Campioni d’Italia ...

Calciomercato Juventus – nuovo prospetto per la Juventus. Attraverso una nota sul suo sito ufficiale, il Lione ha ufficializzato il trasferimento di Hamza Rafia in bianconero. Che avviene sulla base di un importo da 400mila euro al quale è possibile aggiungere un massimo di 5 milioni di euro di bonus e un incentivo del 20% sul valore relativo a

Calciomercato Juventus - ufficializzato l'acquisto del giovane trequartista Rafia dal Lione : L'attenzione mediatica per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus è indirizzata soprattutto sul probabile arrivo di De Ligt dall'Ajax e su quelli possibili di Icardi dall'Inter e di Chiesa dalla Fiorentina. I bianconeri però dovranno necessariamente pensare a cedere anche qualche pezzo pregiato sul mercato, per alleggerire la rosa ma anche per sistemare i conti della società. Nel frattempo i dirigenti bianconeri pensano anche al futuro, ...

Juventus – Cristian Gabriel Romero alla Juventus: il club bianconero ha ufficializzato l'acquisto del difensore argentino al Genoa, con i rossoblu che continueranno a disporre del calciatore in prestito. Agentino che rimarrà un'altra stagione a Genova per poi raggiungere l'armata di Sarri a Torino fra un anno. Ottimo colpo in prospettiva, difesa bianconera che con

5 curiosità su Adrien Rabiot - neo acquisto della Juventus : Adrien Rabiot, ego smisurato e talento cristallino, è stato acquistato dalla Vecchia Signora a parametro zero dopo qualche tempo di 'corteggiamento' della squadra torinese. Per convincerlo a vestire bianconero Paratici e Nedved hanno messo sul piatto un contratto da 7 milioni a stagione sino al 2024. Di seguito 5 curiosità su Adrien Rabiot, neo acquisto della Juventus.