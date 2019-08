Il romeno pesta una donna - poi attacca i militari : fermato grazie al taser : Dopo aver utilizzato l'arma elettrica e bloccato finalmente il facinoroso, i militari sono stati aggrediti da un gruppo di clochard, che li hanno minacciati di morte e poi scagliato contro di loro delle bottiglie di vetro: solo uno è stato catturato e poi denunciato Federico Garau ? Luoghi: Bologna

Piacenza - romeno pesta moglie e attacca agenti con pistola e martello : Federico Garau Lo straniero, completamente ubriaco, ha picchiato la moglie, l'ha gettata in strada e si è barricato in casa coi figli di uno e sei anni. Durante le fasi di arresto, i poliziotti sono stati aggrediti con una pistola, rivelatasi successivamente una replica, ed un martello di ferro Grave episodio di violenza domestica andato in scena la scorsa notte a Piacenza. In preda ai fumi dell'alcol, un romeno ha aggredito la ...

Verona : pestaggio clochard - fermati tre senza tetto - sono due italiani e un romeno : Verona, 10 lug. (AdnKronos) - sono tre senza tetto, due italiani ed un romeno, i fermati per il pestaggio del clochard avvenuto la notte dell'8 luglio alla stazione di Villafranca di Verona. I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Verona, assieme al personale del Compartimento Polfer di

Verona - clochard romeno pestato e bruciato alla stazione di Villafranca. Ricoverato al centro ustioni. E’ grave : Un senza fissa dimora di 42 anni, romeno, è stato Ricoverato in gravissime condizioni al centro Ustioni dell’ospedale di Borgo Trento, a Verona. L’uomo è stato dato alle fiamme al termine di un violento pestaggio presso la stazione di Villafranca, dove era solito passare le notti. E’ stato ritrovato in mattinata dal macchinista di un treno in arrivo nella stazione: era riverso sulla banchina accanto al binario, privo di ...

