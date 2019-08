Dieta coi mirtilli | dimagrisci | ti depuri e ti sgonfi

Fonte : dilei

(Di sabato 3 agosto 2019) Lacoiè un’ottima idea per perdere peso, depurare l’organismo dalle scorie earsi. Considerati dei veri e propri super food, isono ricchi di portentose sostanze antiossidanti come la vitamina A, la vitamina C e la vitamina E. Inoltre, grazie alla presenza dina (un’antocianina) e betacarotene, sono in grado di preservare l’integrità dei capillari, prevenendo alcuni fastidiosi problemi che fanno la loro comparsa soprattutto nei mesi estivi a causa del caldo. Utili contro pesantezza e crampi alle gambe, isono anche alleati della salute del cuore. Consumarli con costanza permette infatti di ottimizzare la presenza nel sangue di colesterolo buono HDL. Ricchi d’acqua e di minerali, sono una delle più gustose risposte a chi ha bisogno di depurare l’organismo dalle scorie e di contrastare la ritenzione ...

