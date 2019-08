Belen | via il costume per Stefano e follower

Fonte : newscronaca.myblog

(Di sabato 3 agosto 2019) Ibiza isola d’amore. La ritrovata sintonia tra i coniugi De Martino, oltre ad essere positiva per la famiglia, è un volano social da non sottovalutare. Una serie di immagini da manuale della seduzione intrattengono iansiosi di carpire gli ultimi dettagli d’amore. L’unica cosa che non si vede mai… è la pancia diRodriguez. Che vogliano dare un fratellino a Santiago, che il bebè sia già in cantiere o meno, saranno pure affari loro, ma perchéRodriguez (oltre alle borsette Ema-Bia) mostra sempre e soltanto il lato B? Un posteriore da 10 e lode, è indubbio. Con una brasiliana leopardata l’effetto diventa insuperabile. Il carico da 90 lo mette poi lei sulle stories: una foto allusiva dove si vede il piede diDe Martino e ilmaculato abbandonato sull’erba, sopra i sandali, lasciando immaginare la proprietaria nuda, di fronte al marito. Manon è ...

ReazioniAcatenA : I centrocampisti la stanno dando via più velocemnete di Belen #MilanBenfica - genovesergio76 : Melissa Satta e Belen Rodriguez, è di modo tornare insieme – -