Tool | l' intera discografia della band ora è disponibile in streaming

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 2 agosto 2019) Finalmente il giorno è arrivato: non si tratta ancora dell'uscita del loro album, anche se manca poco. Da oggi infatti si potrà ascoltare tutta ladeiindigitale. In attesa dell'uscita di Fear Inoculum, tutti i fans potranno quindi ripassare i brani che hanno reso celebre lastatunitense. Il catalogo digitale Come tante altre, alla fine anche ihanno ceduto e si sono convertiti ai servizi didigitali: finora i fan hanno cercato di arrangiarsi in vario modo per ascoltare la loro musica, spesso ricorrendo a formule non ufficiali come YouTube. Se ifino a poco fa sono stati i più acerrimi "nemici" di I-tunes e di Spotify, ora si sono arresi e, in vista dell'uscita del loro attesissimo nuovo disco, ecco che arriva il catalogo digitale. Su piattaforme come YouTube, Apple Music, Google Play e Pandora si potranno ascoltare i ...