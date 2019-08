L' ex senzatetto in Rolls che ha fatto fortuna E vuole condividerla

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 2 agosto 2019) Marco Lombardo Viveva nella carcassa di un'auto di lusso, è diventato il Re della tequila. Il suo obbiettivo ora è salvare il pianeta. Usando i suoi miliardi Viaggiava in una-Royce, ma senza muoversi mai. Viveva nel simbolo del lusso, ma era solo una carcassa vuota. Dormiva insomma dentro un'auto. Ed era senza casa, senza famiglia, senza una vita vera. Oggi John Paul DeJoria ha un patrimonio di quasi 3 miliardi di dollari, eppure poco più di 50 anni fa non avrebbe mai immaginato il futuro. Era a Los Angeles, ma nei sobborghi. Un po' italiano come suo padre, un po' greco come sua madre, sicuramente molto americano. Come la sua storia, alla fine. Il miracolo dell'occasione che da quelle parti tutti possono acchiappare. «La cosa più importante che ho imparato è che fare business devi investire su una cosa sola: te stesso». A 20 anni dunque dormiva in quell'automobile ...