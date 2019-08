ScreenCam permette di registrare lo schermo dello smartphone anche con l’audio interno

(Di giovedì 1 agosto 2019)è un'applicazione che consente dilocon l'audio proveniente da varie fonti, incluso l'audiodel dispositivo (richiede root). L'interfacciadi scegliere tra diverse risoluzioni, fotogrammi al secondo e bitrate, inoltre è possibile mettere in pausa o riprendere la registrazione senza problemi. L'articolodilocon l’audioproviene da TuttoAndroid.

Dalla Rete Google News

PcProfessionale.it

Ecco una raccolta di strumenti per convertire audio e video in molteplici formati per poterli fruttare con numerosi dispositivi mobile.