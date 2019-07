Logitech G Challenge | scopriamo come diventare un pilota eSport McLaren con Project Cars 2

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 31 luglio 2019) PGs e Ak informatica organizzano le tappe italiane del nuovo torneo internazionale dedicato al simulatore di corse automobilistiche2.Sono in palio l'accesso alla finale europea e la possibilità di trasformare la propria passione per i sim racing in un vero e proprio lavoro, con un posto danel teamShadow, ma vediamo di seguito il comunicato ufficiale per tutti i dettagli: Leggi altro...

