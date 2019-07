La Fed taglia i tassi dello 0 | 25% | ora al 2% | è la prima volta dal 2008

Fed taglia tassi di un quarto di punto : 20.29 La Fed taglia i tassi di interesse di un quarto di punto. Il costo del denaro scende in una forchetta fra il 2 e il 2,25%. Si tratta del primo taglio del costo del denaro dalla crisi del 2008. La decisione di tagliare i tassi non è stata unanime. Due membri hanno votato contro. Ora si attende per capire la reazione delle Borse Ue. Intanto, Wall Street perde terreno, delusa dal taglio (non coraggioso), mentre c'era chi, come il presidente ...

La Fed accontenta Trump a metà Powell taglia "solo" dello 0 - 25% : Alla fine, dopo un pressing irrituale fatto a colpi di tweet e dichiarazioni, Donald Trump porta a casa l’inversione della politica monetaria da parte della Federal Reserve, anche per sostenere la sua aggressiva politica commerciale nei confronti di Cina ed Europa. Jerome Powell Segui su affaritaliani.it

Perché la Fed è pronta a tagliare i tassi : Le attese sono grandi. La Fed dovrebbe tagliare i tassi al 2-2,25%, invertendo la rotta seguita fino a dicembre 2018, data dell’ultimo rialzo. È innegabile che le pressioni di Donald Trump pesino come un macigno sull’interpretazione di questa mossa: è davvero necessaria? Oppure la Fed sta cedendo alla volontà del potere politico?

Huawei continua a tagliare i ponti con le compagnie USA - ma qualcuno resta Fedele : Huawei taglia i ponti con le compagnie americane, tra cui FedEx, ma alcuni produttori rimangono fedeli e chiedono deroghe alle spedizioni. L'articolo Huawei continua a tagliare i ponti con le compagnie USA, ma qualcuno resta fedele proviene da TuttoAndroid.

VIDEO Federer-Djokovic - Highlights e sintesi Finale Wimbledon 2019 : una battaglia epica vinta dal serbo dopo 5 ore : Finale durata quasi 5 ore quella tra il serbo Novak Djokovic e l’elvetico Roger Federer nel torneo di singolare maschile di Wimbledon: la spunta al tie break del quinto set, introdotto sul 12-12, il tennista balcanico, che ha prima dovuto annullare anche dei match point nel corso della partita decisiva. Finale Wimbledon 2019: Federer-Djokovic. Highlights E sintesi roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per ...

Wimbledon 2019 - Roger Federer eterno - è in finale per la dodicesima volta! Sconfitto Nadal dopo una battaglia epica : Lo svizzero Roger Federer è il secondo finalista del torneo di singolare maschile di Wimbledon 2019: la testa di serie numero due sconfigge il numero tre del seeding, lo spagnolo Rafael Nadal, dopo una battaglia lunga tre ore e quattro set col punteggio di 7-6 (3) 1-6 6-3 6-4 e si regala l’atto conclusivo (il dodicesimo della sua carriera) contro il serbo Novak Djokovic. In caso di successo finale l’elvetico scavalcherà ...

La Fed taglia i tassi : Nella sua attesissima testimonianza al Congresso, Jerome Powell, presidente della Federal Reserve ha spiegato come la porta al taglio dei tassi di interesse Usa è aperta.Secondo gli investitori si tratta di un chiaro segnale che porterebbe a un taglio del tasso di riferimento per i prestiti, che verrà annunciato alla prossima riunione della Fed prevista per il 30 - 31 luglio, dello 0,25%.Ipotesi positiva per Wall Street che vede ...

Gargano (Federmanager) : "Non utilizzare Roma come teatro battaglia politica" : Roma, 24 giu. (Adnkronos/Labitalia) - Una sferzata affinché il rallentamento della ripresa non faccia troppi danni e per mitigare i rischi di una involuzione, unita alla richiesta di esonerare la capitale dal ruolo di teatro di scontro fra fazioni politiche. E’ questa la richiesta dei manager di Rom