Si fa le lampade abbronzanti per un decennio | sviluppa due tumori della pelle in 6 anni

(Di lunedì 29 luglio 2019) Sarah Carlick, 45, aveva un lettino abbronzate a casa che ha usato per molti e moltiprima di accorgersi che qualcosa non andava. "Ero ignorante all'epoca, con il sole non si scherza" dice oggi. "Le abbronzature durano alcune settimane, mentre una diagnosi di cancro rimane con te per tutta la vita” sentenzia.

