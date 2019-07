M5S | Di Maio in crisi prova a ripartire da Napoli | domani il convegno all' Università

Tav - mozione M5S per il no. Di Maio : “Non facciamo regali a Macron”. Lega : “Favore alla Francia fatto da loro con voto a Von der Leyen” : “Noi non ci arrendiamo, noi pensiamo al Paese, non facciamo regali a Macron“. “L’unico regalo a Macron lo hanno fatto M5s e Pd votando la presidente della Commissione Europea decisa a Parigi e Berlino”. Di Maio attacca, la Lega risponde, nell’ennesimo capitolo di un conflitto permanente interno al governo che questa volta si consuma sull’Alta velocità Torino-Lione. L’occasione di scontro è una ...

Luigi Di Maio - voto sul nuovo M5S : metà del popolo grillino gli volta le spalle : Per i 5 Stelle vale un po' lo stesso discorso del Pd che riesce a "vincere" sì ma solo alle primarie interne. A Luigi Di Maio la piattaforma Rousseau sta facendo lo stesso effetto: in mancanza di successi sul campo, da qualche tempo a questa parte ogni votazione sul sito viene salutata come un grand

Maria Elena Boschi umilia Luigi Di Maio : "Disastro come leader del M5S e come vicepremier degli italiani" : "Il problema non è soltanto Luigi Di Maio, che ha già mostrato tutti i suoi limiti non soltanto come leader grillino, facendo perdere al Movimento 5 stelle sei milioni di voti ma anche come vicepremier perché sta facendo perdere tempo e soldi agli italiani". Maria Elena Boschi, ex sottosegretaria al

M5S - gli iscritti approvano tutte le modifiche proposte da Di Maio : passa anche il “Mandato Zero”. Espresse 123mila preferenze : Gli iscritti del Movimento 5 Stelle hanno approvato tutte le cinque proposte di modifica all’organizzazione del partito proposte da Luigi Di Maio e messe al voto sulla piattaforma Rousseau, compresa la novità del cosiddetto “Mandato Zero” per consiglieri comunali e provinciali. In totale, sono state oltre 123mila le preferenze Espresse per tutti i cinque quesiti messi al voto dal capo politico, come annunciato sul Blog delle ...

Beppe Sala : "Mai con Di Maio ma dopo le elezioni sì ad un'alleanza con M5S" : “Va esclusa ogni forma di collaborazione con l’M5s, perlomeno con la guida politica attuale. Ma ritengo necessario lavorare per riannodare i fili con quei milioni di elettori che hanno scelto il movimento. Molti sono dei nostri, o meglio lo sono stati. Quindi tornare a coinvolgerli è un dovere assoluto della sinistra. Quando finirà questo governo si dovrà andare ad elezioni. E noi dovremo essere pronti a ...

Decreto sicurezza bis - fronda M5S In 17 non votano e Fico lascia l’Aula Salvini e Di Maio «capi» : segnale a Conte : Conte: «Non certo maggioranze». Salvini: «Cosa dice il premier mi interessa meno di zero». Tra i Cinque Stelle cresce l’insofferenza dopo il via libera alla Tav

Tav - Di Maio : “Malumori M5S? Noi restiamo contrari - ma non siamo al governo con il 51%” : “siamo e resteremo sempre contrari al Tav perché è un’opera inutile che sarà un regalo alla Francia per 2,2 miliardi di euro. Ma siamo minoranza“. A rivendicarlo il vicepremier Luigi Di Maio, davanti al ministero del Lavoro, dopo le polemiche interne al gruppo M5s e le critiche di chi, come il senatore Airola, parla di resa e “imbroglio”. “Abbiamo seguito logicamente quello che abbiamo sempre detto. Ma noi al ...

Da Grillo al “mandato zero” di Di Maio - la mutazione genetica del M5S : “mandato zero” per i consiglieri comunali, “facilitatori” nazionali e struttura regionale, possibilità di stringere alleanze con liste civiche a livello locale. Da oggi a domani i 100mila...

Il sondaggio che fa tremare Di Maio : "Se si vota ora - il M5S rischia declino inesorabile" : Fabrizio Masia di EMG è stato intervistato dal quotidiano La Stampa: "M5s è sotto al 17 per cento delle europee. Se vai alle...

Tav ultime notizie : M5S “deciderà il parlamento” FI “Di Maio ignorante” : Tav ultime notizie: M5S “deciderà il parlamento” FI “Di Maio ignorante” Lo scontro sulla Tav tra Lega e Movimento 5 Stelle sembra essersi risolto definitivamente a favore dei primi. Salvini non ha ceduto sull’alta velocità tra Torino e Lione e alla fine l’ha spuntata, grazie anche all’appoggio mostrato dal premier Giuseppe Conte al completamento dell’opera. Dopo la breve diretta del premier da palazzo Chigi, Luigi Di ...

Di Maio - il sondaggio : "Se M5S va alle urne - finisce per scendere sotto al 15% e far vincere la destra" : "Il sì di Giuseppe Conte alla Tav per i 5 stelle è il male minore". Parola di Fabrizio Masia dell'istituto di sondaggi Emg Acqua, perché l'alternativa sarebbe la crisi di governo e le probabili elezioni anticipate che per il Movimento potrebbero essere "esiziali". "Andare al voto subito significhere

Lega-Russia - M5S assente al Senato mentre parla Conte : “Doveva spiegare Salvini”. Ma il premier sbotta. Di Maio : “È un atto politico” : I banchi vuoti dei Senatori M5s durante l’informativa di Giuseppe Conte sul caso Lega-Russia fanno arrabbiare il premier. E il suo intervento – mentre attorno ci sono solo i ministri Fraccaro, Bongiorno e Bonisoli – riapre la querelle politica tra le due anime del governo con Matteo Salvini che vede in alcuni passaggi del suo discorso una mossa politica che mira a maggioranze alternative. Da un lato c’è la motivazione che ...

Conte dice sì alla Tav. Rivolta M5S - Di Maio : decidano le Camere : «Bloccare la Tav costerebbe più che completarla». In una breve diretta, studiata a lungo e diffusa solo in serata, il premier Giuseppe Conte impone quella che, nel M5S, è...