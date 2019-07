«Non prendiamoci sul series» | commentiamo «Beverly Hills 90210» con Daniela Collu

Fonte : vanityfair

(Di sabato 27 luglio 2019) Nel player qui sotto la nuova puntata di Nonsul: parliamo diconChiacchierare di serie tv è come prolungarne la visione: finito un episodio plachiamo l’attesa del successivo spulciando il web alla ricerca di teorie e riflessioni e locon un ospite. Non da esperti, o da critici, ma da appassionati binge watcher. Nonsulè proprio questo: un podcast dove troverete speculazioni, dichiarazioni d’amore nei confronti di alcuni personaggi e d’odio per altri. Insieme ai nostri ospiti ripercorreremo, frame dopo frame, i momenti più avvincenti della serie che al momento ci tiene svegli la notte. Eravate team Brenda o team Kelly? E il team Brandon? È stato inventato per pura cortesia ma, in fondo, siamo sempre state tutte team Dylan? In questo episodio di Nonsulabbiamo ripercorso con ...

EnricaFantinell : RT @RiccardoDiofebi: @enzoben43 @CarloCalenda A questo punto va detto: è anche colpa di @matteorenzi che non vuole rinunciare al @pdnetwork… - aestaegukk : Prendiamoci questo episodio di smtm anche se non capirò un cazzo - angela_vedele : @Daniele14822675 @matteosalvinimi Signor Daniele, su Bibbiamo dobbiamo essere onesti, non è una cosa di oggi, ci so… -