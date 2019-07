Contestazione bolletta luce | gas | acqua e telefono illegittime Chi querelare

Bolletta acqua maxi e Contestazione : come fare a sfruttare la prescrizione : Bolletta acqua maxi e contestazione : come fare a sfruttare la prescrizione E’ interessante capire come funziona l’istituto della prescrizione in relazione alle bollette dell’acqua, in particolare a quale lasso di tempo occorre fare riferimento per sfruttare questa regola giuridica e veder così venir meno l’obbligo di pagare il correlato debito. Di seguito capiamo più nel dettaglio di che cosa si tratta. Se ti ...