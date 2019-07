Roma | strade killer | muore a 23 anni per la buca riparata un mese fa

Rifiuti a Roma - per l?Ama «tutto regolare» : ma ecco le strade dell?emergenza : Se passeggiando sotto casa notate ancora i mucchi di pattume accanto ai bidoni, sappiate che almeno per l?Ama è tutto «normale». La partecipata dei Rifiuti ieri, a un soffio...

Sabato a Roma l'Ama ha raccolto 3.100 tonnellate di rifiuti sulle strade : Nelle ultime 24 ore il personale dell'Ama ha raccolto a Roma e avviato a trattamento circa 3.100 tonnellate di rifiuti indifferenziati, dato che, sommato ai giorni precedenti, fa salire il complessivo dei primi 5 giorni della settimana ad oltre 16 mila tonnellate. Lo riferisce in una nota la municipalizzata per l'ambiente. Anche Sabato nei quattro turni lavorativi (mattina, pomeriggio, semi-notte e notte) il lavoro degli operatori ecologici e ...

Roma - temporali e strade allagate : Temporale a Roma. Verso le 14 le prime gocce d'acqua in centro con tuoni e fulmini, mentre il diluvio ha colpito le zone a Nord ed Est di Roma. Temperature in picchiata, dai 30 ai 20 gradi. Il...

Roma - il ristoratore del centro storico : "Uno schifo - qui a Fontana di Trevi siamo noi a ripulire le strade" : "Questo è patrimonio Unesco, riceviamo milioni di turisti. siamo disposti a organizzare noi la raccolta. Ma ci dicano dove scaricare", dice Vincenzo Caiazzo, titolare di "La Panetteria"

Roma - il ristoratore del centro storico : “Uno schifo - qui a Fontana di Trevi siamo noi a ripulire le strade” : "Questo è patrimonio Unesco, riceviamo milioni di turisti. siamo disposti a organizzare noi la raccolta. Ma ci dicano dove scaricare", dice Vincenzo Caiazzo, titolare di "La Panetteria"

Rifiuti Roma : viaggio fra le strade invase dalla spazzatura : Dopo l’allarme lanciato dall’Ordine dei Medici sul problema sanitario causato dai Rifiuti, viaggio fra alcune vie e piazza di Roma, dove la spazzatura invade marciapiedi e parcheggi. I cassonetti sono pieni e la Capitale si sta trasformando in una discarica a cielo aperto. L'Ordine dei Medici lancia l'allarme: "A rischio la salute dei cittadini". (Lapresse) Francesca Bernasconi ?

San Pietro e Paolo 2019 Roma : strade chiuse e programma. Gli orari : San Pietro e Paolo 2019 Roma: strade chiuse e programma. Gli orari Sabato 29 giugno 2019 a Roma si festeggiano i Santi Patroni, ovvero San Pietro e Paolo, e come ogni anno sono previste celebrazioni religiose e spettacoli serali. Visto il numero degli eventi e le cerimonie previste, il piano traffico subirà delle importanti modifiche, soprattutto sotto l’aspetto delle strade chiuse, dei varchi Ztl, nonché dei divieti di sosta e di ...

Motociclista investito e derubato dai soccorritori : la nuova truffa sulle strade di Roma : Un nuovo tipo di truffa che prevede anche l?investimento della vittima. E? accaduto qualche giorno fa su un tratto di via del Pigneto, Roma. Un cinquantenne era sulla sua moto quando...

Maltempo Romania : a Bucarest il forte vento fa crollare l’impalcatura di un edificio - le strade diventano piscine dopo la tempesta [VIDEO] : Dalla prossima settimana, una feroce ondata di caldo farà schizzare le temperature verso valori di +35/40°C in Europa, soprattutto tra Francia, Germania e Italia. Nel frattempo, alcune zone del continente sono colpite da un forte Maltempo. Violentissimi il nubifragio e le grandinate che hanno interessato Torino e le zone circostanti nelle scorse ore, provocando gravissimi danni. E in Romania le cose non sono andate tanto meglio. Bucarest è stata ...

Roma - appuntamento con #ViaLibera per pedoni e bici : strade chiuse e bus deviati : Domenica a spasso nelle strade del centro di Roma, che sono diventate “ciclopedonali” per l’iniziativa #ViaLibera che ha interessato il centro storico della capitale con l’apprezzamento di turisti, salutisti e amanti dello sport che hanno potuto apprezzare le bellezze del centro capitolino libero dal traffico e dallo smog. L'articolo Roma, appuntamento con #ViaLibera per pedoni e bici: strade chiuse e bus deviati sembra ...

Salvini : a Roma non ci sono gabbiani ma mostri - comune tolga immondizia da strade : Roma – “Qui a Roma ci sono mostri, non gabbiani”. Lo scrive su twitter Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno, che pubblica anche un video. “Eccomi sui tetti di Roma- dice Salvini nel video-, torno giu’ in ufficio ma mi occupo di sicurezza e ci sono dei gabbiani che non sono gabbiani… sono mostri. Mi appello al comune di Roma togliete l’immondizia dalle strade perche’ non se ne ...

Meteo - grandine apocalittica in Romania : auto e tetti distrutti - accumuli di ghiaccio sulle strade di Zalau [FOTO e VIDEO] : Fenomeni Meteorologici estremi continuano a colpire la Romania. Era in vigore il codice rosso per grandine e tornado nel distretto di Salaj, nel nord del Paese, e le previsioni sono state rispettate in pieno. Infatti, una forte tempesta, accompagnata da una furiosa grandinata, ha appena colpito il capoluogo Zalau. Dalle immagini contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo e dai video in fondo è possibile vedere gli effetti ...

Scene da film sulle strade di Roma : in fuga con droga e pistola - arrestato : Roma – Nel pomeriggio del 27 maggio, i Falchi della Squadra Mobile della Questura di Roma, dopo un rocambolesco inseguimento in auto, hanno intercettato e proceduto all’arresto in flagranza di un classe ’72, italiano, resosi responsabile dei reati di detenzione di stupefacenti finalizzata allo spaccio, detenzione abusiva di arma da fuoco tipo guerra con matricola abrasa, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento ...