Microsoft rilascia per sbaglio la build 18947 agli Insider Agg Risolto

(Di giovedì 25 luglio 2019) Aggiornamentoha comunicato tramite Twitter che si è trattato di un rilascio accidentale. Inoltre è stato creato un post con maggiori informazioni sull’accaduto e una guida per chi avesse installato la. Earlier today,was accidentally released to a very limited number of #Windowss.s should no longer be receiving this. If you received this– please read this forum post for details https://t.co/dDmdWJ1Zb0. — Windows(@windows) July 24, 2019 Articolo originale (24/07/19); Poche ora fa,hato perladi Windows 10in tutti i rami di distribuzione. Windows Update trova l’aggiornamento se Sul pc gira Windows 10 a 32-Bit (x86). Si è iscritti al programmanel ramo di distribuzione Release Preview, o Slow o Fast (probabilmente anche Skip ...

