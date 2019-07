Fonte : agi

(Di giovedì 25 luglio 2019) L'orso M49 èvisto per la prima volta dall'uomo dopo la sua fuga dal centro faunistico del Casteller a Trento sud. Un escursionista ha brevemente avvil'orso ieri mattina nella zona della Marzola, la stessa montagna dove il plantigrado eraimmortalato qualche giorno dopo la fuga. Come informa la Provincia Autonoma di Trento si tratta verosimilmente di M49 non essendo segnalata la presenza di altri orsi in quest'area del Trentino. Alla vista della persona, che correttamente si è fermata ed ha cominciato a retrocedere, l'animale ha continuato per la sua strada. Nella serata di ieri orme di orso sono state rilevate dal personale forestale tra i comuni di Pergine e di Bosentino, poco sopra il lago di Caldonazzo quindi sempre nella zona della Marzola ma non èpossibile stabilire con certezza a quando risalissero. Le orme del plantigrado sono state rilevate dal ...

SergioCosta_min : So che l'orso #M49 é stato individuato e circondato. Mi appello alle forze politiche e anche a chi sta seguendo le… - Agenzia_Italia : == L'orso #M49 è stato avvistato == - Dirigibilus : L'orso #M49 è stato avvistato. Voci dicono fosse armato. Pare addirittura abbia cercato di speronare una vettura di… -