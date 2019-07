Dramma alla festa di matrimonio | bimbo cade in piscina e annega

Bimba di un anno cade dalla sedia e batte la testa : è grave. Il Dramma sotto gli occhi dei genitori : Incidente domestico choc per una Bimba di un anno a Mortara, provincia di Pavia: la piccola è caduta dalla sedia e ha picchiato la testa mentre si trovava in casa davanti agli occhi dei...

Croazia - Drammatico incendio sull’isola di Pag - 10 mila evacuati dalla famosa spiaggia di Zrce [FOTO e VIDEO] : Mentre in Italia imperversa il maltempo ma il forte vento di maestrale alimenta incendi pericolosissimi in Sardegna, nella vicina Croazia e precisamente sull’isola di Pag, in Dalmazia, stanotte è divampato un incendio ancor più devastante nei pressi della famosa spiaggia di Zrce dove era in corso un concerto di musica techno. L’incendio ha costretto all’evacuazione circa 10.000 persone, e le fiamme sono state domate solo nelle ...

Dramma sul Monte Breithorn! Salva l’amico dalla caduta ma sprofonda nel crepaccio e muore : "È caduto nel crepaccio per Salvarmi. Io stavo per sprofondare e lui mi ha sostenuto ma così facendo ha fatto crollare il ponte di neve ed è precipitato nel vuoto", è la terribile ricostruzione degli ultimi Drammatici istanti di vita di Maciej Jacek Szopa, l'alpinista polacco di 42 anni morto nelle scorse ore sul Breithorn centrale, nel gruppo del Monte Rosa a 3.900 metri di quota al confine tra Valle d'Aosta e PieMonte, dopo essere caduto in un ...

Dramma a Genova - si lancia dalla finestra e travolge una nonna con la nipotina di 1 anno : Dramma a Genova, dove una donna di 70 anni si è suicidata lanciandosi dalla finestra di casa in via Delpino, a Castelletto. Precipitando, è però piombata su una nonna che stava passeggiando con la nipotina di 1 anno, che era nel passeggino. Sono state entrambe ricoverate in codice giallo la prima al Galliera e la seconda al Gaslini. Sotto choc anche la mamma della piccola, che ha visto la scena a pochi metri di distanza. La situazione è dunque ...

Caldo africano in Sicilia - picchi di +44°C : situazione Drammatica per gli incendi a Catania e Siracusa - gente intossicata evacuata con i gommoni. Allarme per i fenicotteri delle Saline di Priolo [FOTO e VIDEO] : Ultime ore di Caldo drammatiche in Sicilia, prima della rinfrescata che dalla serata porterà – con un forte vento di maestrale – a un netto calo delle temperature molto atteso per smorzare la cappa di Caldo africano che da cinque giorni opprime l’isola. Le temperature massime hanno raggiunto valori elevatissimi oggi nei settori sud/orientali dell’isola, mentre sono già crollati nella parte occidentale. A Trapani, ad ...

Allarga le braccia e si getta sotto treno in corsa : Dramma alla stazione di Mestrino : 46enne muore suicida : Interrogato dagli agenti della Polfer, il macchinista ha riferito di avere avvistato la donna sulla banchina. Dopo avere allargato le braccia, la 46enne si è gettata sotto al treno: inutili i disperati tentativi di arrestare la corsa del convoglio\\ Tragedia sulla linea ferroviaria Padova-Vicenza, dove una 46enne originaria di Cassola si è tolta la vitta, gettandosi sotto un treno in corsa. Il dramma nella serata di ieri, intorno ...

Dramma fuori dalla discoteca : due ventenni travolti e uccisi da un'auto : La tragedia è avvenuta intorno alle 3 i notte sulla statale 45, nei pressi di Piacenza. A perdere la vita due ragazzi di 20...

Ondata di caldo africano - situazione Drammatica in Europa : 3 morti in Francia - allarme asfalto in Germania [FOTO] : Le autorità degli stati dell’Europa centro-occidentale stanno diramando allerte su allerte per avvisare i cittadini sull’Ondata di caldo che sta per “soffocare” il continente. La temperatura ha già raggiunto +37°C a Roma e +32°C a Parigi, ma già +38°C nella Francia meridionale, con alti livelli di umidità che fanno percepire valori ancora più alti. Questa Ondata di caldo estremo in Europa è determinata dalla risalita di aria calda dal Sahara e ...

Torino - Dramma alla fermata del bus : passeggero scende dal mezzo ma viene agganciato e ucciso : La vittima è un uomo di 33 anni. Era appena sceso da un mezzo pubblico dell'azienda pubblica di trasporto quando è stato agganciato da una ruota dello stesso autobus ed è stato travolto mentre aspettava di poter attraversare la strada. La tragedia nella notte tra martedì e mercoledì, intorno alle 2.

Verona - Dramma in strada : automobilista scende dalla vettura in panne - travolto e ucciso : La vittima è un 40enne cittadino dello Sri Lanka. Nell'impatto è rimasto ferito ed è stato soccorso anche l'uomo al volante del furgone che lo ha travolto, si tratta di un 65enne che è stato trasportato all'ospedale ma non è in gravi condizioni.Continua a leggere

Torino - Dramma a Villarbasse. Bambina di un anno morta investita dalla mamma nel cortile di casa : dramma a Torino. Una Bambina è morta investita dalla madre in auto nel cortile di casa. La bimba di poco più di un anno è morta oggi a Villarbasse in via don Rambaudo 4, nel...

Ue - Sapelli : “Siamo in una stagnazione Drammatica che pare non finire. Soluzione? L’ha data Savona alla Consob” : “La situazione economica in Italia è troppo drammatica per poterci scherzare su. Siamo entrati in una stagnazione che pare non finire“. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, dall’economista Giulio Sapelli, che spiega: “La politica interna e quella economica di un Paese dipendono sempre dalla politica estera, quindi non giovano queste divisioni sul ...

Dramma in Sardegna - si sporge dalla finestra per pulire il vetro : donna precipita e muore : Drammatico incidente questa mattina a Mamoiada, nella provincia di Nuoro. Una donna di sessantanove anni è morta precipitando da una finestra. La signora avrebbe perso l’equilibro mentre puliva un vetro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Prodi lancia l'allarme e attacca Salvini : 'Situazione Drammatica - finita la sua ascesa' : Romano Prodi resta uno degli storici leader del centro-sinistra italiano. Il suo ruolo operativo è ormai terminato, ma la sua opinione continua a creare dibattiti. Dal palco de "La Repubblica delle idee", che ha avuto luogo a Bologna, si è soffermato sullo scenario della politica italiana, fornendo idee abbastanza interessanti, seppur caratterizzate dall'essere comunque provenienti da una fonte di parte. Ad intervistarlo è stato il direttore de ...