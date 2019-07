È morto Rutger Hauer | addio alla star di Blade Runner

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Alessandro Zoppo L’attore olandese, cult per le sue interpretazioni leggendarie in “” e “Ladyhawke”, è scomparso all’età di 75 anni: lo ha reso noto il suo agente Protagonista di film culto comedi Ridley Scott e Ladyhawke di Richard Donner,all’età di 75 anni. Lo ha reso noto il suo agente, Steve Kenis, ad esequie avvenute: l’attore olandese è infatti scomparso il 19 luglio 2019 nella sua abitazione di Beetsterzwaag dopo una breve malattia. I funerali si sono tenuti nella giornata di mercoledì. Nato a Breukelen il 23 gennaio 1944,ha preso parte nella sua carriera a oltre 80 film. La notorietà si lega soprattutto al celebre monologo pronunciato nei panni del replicante Roy Batty in: “Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi: navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione, e ...

RollingStoneita : 'Ho visto cose che voi umani non potreste immaginarvi'. È morto #RutgerHauer, il famoso replicante di #BladeRunner… - Corriere : È morto Rutger Hauer, il replicante di Blade Runner: aveva 75 anni - RaiNews : #RutgerHauer aveva 75 anni -