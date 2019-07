Roma | auto in fiamme a Medaglie d’Oro e Prima Porta | si indaga per dolo

Fonte : romadailynews

(Di martedì 23 luglio 2019)– Ancorainnella notte a. Alcuni testimoni hanno riferito di aver udito uno scoppio alle 3 circa, in via Venanzio Fortunato, zonad’Oro,che duesi incendiassero. Un rogo in cui una Ford Fiesta e’ andata completamente distrutta e una Audi A3 e’ stata parzialmente danneggiata. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia Trionfale cheno sull’accaduto. Quasi in contemporanea, sempre intorno alle 3, in zona, altre duein due distinti episodi sono state date allein Via Piadena ai civici 17 e 25. Pochi dubbi in questo caso per gli investigatori dell’Arma che in corrispondenza delle ruote posteriori hanno trovato degli inneschi e della diavolina. Indagini sono in corso per capire eventuali collegamenti tra gli episodi avvenuti nella notte. L'articoloin...

