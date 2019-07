Cosenza | morta di parto a 36 anni | indagati in sei tra medici e ostetriche

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 22 luglio 2019) Il piccolo Cristian è nato appena cinque giorni fa e sta bene, ma non conoscerà mai la sua mamma. E suo padre dallo scorso mercoledì, alla felicità per la sua nascita, deve unire il dolore per aver perso in circostanze assurde, forse evitabili, la sua compagna. A 36Santina Adamo èall'ospedale cosentino di Cetraro, dopo aver dato alla luce il suo secondo figlio. A strapparla precocemente alla vita, sarebbe stato uno shock emorragico post partum. Oltre mille persone hanno partecipato ieri ai suoi funerali che si sono svolti a Rota Greca, suo paese d'origine. Eseguita l'autopsia sul corpo della giovane mamma, la Procura di Paola ha iscritto nel registro deglisei persone: un'ostetrica, due rianimatori e tre ginecologi....

