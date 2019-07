Fonte : romadailynews

(Di domenica 21 luglio 2019)SCORREVOLE IN CITTA’ , DA SEGNALARE SOLO UN INCIDENTE IN VIA TUSCOLANA, CON RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DI VIA TITO LABIENO IN DIREZIONE DI CINECITTA’ CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE A OSTIA POSSIBILI DISAGI SUL LUNGOMARE E NELL’AREA CIRCOSTANTE. DIVERSE LE STRADE CHIUSE PER IL RALLY DI. ATTENZIONE AI DIVIETI. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO LA METRO A E’ SOSPESA, PER LAVORI PROGRAMMATI, NELLA TRATTA COLLI ALBANI ANAGNINA. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI FINO ALLA MEZZANOTTE DI OGGI PROSEGUONO I LAVORI DI NOTTE SUL RACCORDO ANULARE, FINO AL 9 DI AGOSTO TUTTE LE NOTTI LA STRADA NON E’ TRANSITABILE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA TRIONFALE ALLA CASSIA DALLE 21,00 ALLE 6,00 RESTIAMO SUL RACCORDO ANULARE SEMPRE PER LAVORI QUESTA NOTTE DALLE 22,00 ALLE 6,00 DI DOMANI LUNEDI’ 22 LUGLIO RESERA’ CHIUSO AL, LO SVINCOLO PER LA A24...

StaraceA : RT @NelloAng: Una rotonda su via Boccea a #Roma per decongestionare il traffico, un progetto del 2005, che stiamo realizzando noi. Ancora… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 21-07-2019 ore 14:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - TrafficoA : Firenze-Incisa - Coda A1 Firenze-Roma Coda tra Firenze sud e Incisa - Reggello per traffico intenso -