Ultime Notizie Roma del 20-07-2019 ore 10 | 10

(Di sabato 20 luglio 2019)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla stazione da Francesco Vitale in studio la petroliera britannica Impero sequestrata dai calderano Ieri è arrivata nel porto di bandara nella provincia di Meana di hormozgan annunciato il direttore generale dell’autorità afifi pure precisando che il carico e stato fermato per essersi scontrato con un peschereccio e per non aver risposto alle richieste di spiegazioni 50 anni fa l’apollo 11 toccava solo lunare il mondo celebra l’evento che centrare il pianeta in una nuova era Donald Trump riceve nello studio Ovale aldrin Michael Collins e la famiglia di Neil Armstrong i tre Astronauti che componevano l’equipaggio della missione oggi alle 18:28 l’astronauta italiano Luca Parmitano riparte per assumere il comando temporaneo della Stazione Spaziale Ed ora la politica dopo l’altra attenzione e la ...

