Missione spaziale Apollo 11 | la storia dell’allunaggio a 50 anni dallo sbarco sulla Luna

(Di venerdì 19 luglio 2019) Icona della conquistare (foto: Nasa) Quel 24 luglio 1969 il cerchio si chiudeva, con la11. Ad aprirlo era stato setteprima l’allora presidente degli Stati uniti d’America, John Fitzgerald Kennedy, quando alla Rice University proclamò IL discorso. Quello col quale prometteva al suo popolo la. “Abbiamo deciso di andare. Abbiamo deciso di andarein questo decennio e di impegnarci anche in altre imprese, non perché sono semplici, ma perché sono ardite, perché questo obiettivo ci permetterà di organizzare e di mettere alla prova il meglio delle nostre energie e delle nostre capacità, perché accettiamo di buon grado questa sfida, non abbiamo intenzione di rimandarla e siamo determinati a vincerla, insieme a tutte le altre”. Ma forse, ancor prima che Kennedy (che morto danel ’69 non ebbe modo di veder mantenuta la sua ...

