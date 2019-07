LIVE Nuoto di fondo | Mondiali 2019 in DIRETTA | Simone Ruffini | gara di testa Bridi e

oasport

(Di venerdì 19 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.28: Grangeon, Sullivan e Wunram sembrano prendere un buon vantaggio nel gruppetto disu Cunha che però non è ancora staccata definitivamente 4.19: Alla fine del settimo giro, 7.5 km da compiere: Kozubekl sempre inè quinto, Occhipinti 13mo 4.16: Ora Sullivan in campo femminile va ad affiancare Grangeon al comando della4.11: Gruppo sempre compatto al km 16.4 per lamaschile. Gli italiani sono protagonisti:secondo, Occhipinti terzo. Insempre il ceco Kozubek 4.06: Inizia ad essere pesante il distacco die Pozzobon che sono a 2’20” dallacon Grangeon. Assieme alla francese ci sono Cunha e Wunram. Sullivan è a 10″, Pou a 16″ 4.00: L’azione di Grangeon e Wunram sta spezzando il gruppetto dinellafemminile 3.53: In campo maschile in...

