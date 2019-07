Prime indiscrezioni sulle monoposto 2021

Lino Guanciale sul set de La Porta Rossa 3 dopo Il Commissario Ricciardi? Le Prime indiscrezioni : Per coloro che attendono La Porta Rossa 3, ci sono grandi novità in vista. La terza stagione della fiction Rai è stata confermata mesi fa, al termine del secondo ciclo di episodi. Il successo di ascolti e critica hanno convinto l'azienda di Viale Mazzini a ordinare un terzo atto della saga del Commissario -fantasma Leonardo Cagliostro, il personaggio interpretato da Lino Guanciale . Tuttavia, i fan dovranno attendere un po' prima di vedere La ...

Amici Vip - Prime indiscrezioni sui concorrenti : favoriti Marco Carta e Gianni Sperti : Tra le novità della prossima stagione televisiva di Canale 5 vi è sicuramente il debutto di Amici Vip, il talent show che per la prima volta vedrà come protagonisti personaggi ben noti al grande pubblico, pronti a mettersi in gioco in questa nuova avventura televisiva. Il talent è stato confermato durante la presentazione dei palinsesti Mediaset di qualche giorno fa e oggi, sulle pagine del settimanale 'Spy', sono arrivate le prime indiscrezioni ...