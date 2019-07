Trapani | arriva il centrocampista Colpani dall’Atalanta

calcioweb.eu

(Di mercoledì 17 luglio 2019)ilAndrea. La SocietàCalcio ha perfezionato oggi pomeriggio il suo ingaggio con la formula del prestito. Nato a Brescia l’11 maggio 1999, viene da un’ottima stagione con la Primavera dell’Atalanta. Profilo di grande prospetto della società bergamasca,ha giocato con la Nazionale Azzurra nel mondiale Under 20 in Polonia. Entusiasta del suo arrivo al, Andreasi presenta così: “Per me è la prima esperienza con i grandi, ma sono sicuro che ami troverò bene. Spero di fare bene e di trovare spazio. Certamente mi impegnerò al massimo per dare il mio contributo alla squadra, sia in campo sia durante gli allenamenti. Mister Baldini? Lo conosco per averci giocato contro nella scorsa stagione, io con la Primavera dell’Atalanta, lui allenava la Primavera della Juventus. Sarò a disposizione del ...

