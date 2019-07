Sindacati si mobilitano per difesa Farmacap | giovedì protesta in Campidoglio

romadailynews

(Di martedì 16 luglio 2019) Roma – “È ora di mobilitarsi”. Per questo giovedi’, dalle 15.30, a Roma ihanno convocato unain piazza delper ladie “per la salvaguardia dei nostri posti di lavoro”. A firmare la nota Rsa Usi, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil. “Lo scorso 7 maggio- ricostruiscono nel comunicato- e’ stata approvata dai consiglieri comunali, all’unanimita’, la mozione 45, in cui si impegnano a: mantenere la veste giuridica di Azienda speciale; nominare il Cda; provvedere alle misure necessarie per l’approvazione dei bilanci dal 2013 al 2018; dare impulso alla predisposizione del piano programma (piano industriale); definire un piano triennale sul fabbisogno di personale; prevedere sistemi di formazione e aggiornamento professionale. Lo scorso 30 maggio come Rsa abbiamo richiesto un ...

