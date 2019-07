Sei rarissime balene franche uccise in un mese da navi e reti da pesca | rischio estinzione

scienze.fanpage

(Di martedì 16 luglio 2019) La balena franca nordatlantica (Eubalaena glacialis) è una delle specie di cetacei più minacciate del pianeta, dato che ne restano soltanto 400 esemplari e il numero di morti supera quello delle nascite. A rendere ancor più critica la situazione, l'uccisione di sei esemplari in un soloa causa dell'impatto cono delleda. Quattro erano femmine in età fertile.

