Atti osceni davanti a tre minorenni |  46enne rischia linciaggio a Roma

Denunce e sanzioni per Atti osceni a Fontana di Trevi : Roma – Negli ultimi due giorni 5 persone sono state sanzionate dalle pattuglie della Polizia locale nei pressi della Fontana di Trevi a Roma. Un uomo e’ stato invece denunciato per atti osceni in luogo pubblico, e per violenza e minacce nei confronti di pubblico ufficiale. Due giorni fa il personale del I Gruppo ‘ex Trevi’, in servizio di controllo h24 nella piazza, ha sanzionato una donna italiana, per aver utilizzato la ...