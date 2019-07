Wind e Tre invitano alcuni ex clienti a tornare con chiamate e 50 Giga a partire da 6 | 99

Rimodulazioni “occulte”? Ecco come tutelarsi da TIM - Vodafone - Wind e Tre : Se si potessero impilare su una classifica le abitudini più invise ai consumatori siamo certi che la rimodulazione occuperebbe una delle prime posizioni L'articolo Rimodulazioni “occulte”? Ecco come tutelarsi da TIM, Vodafone, Wind e Tre proviene da TuttoAndroid.

Rimborsi Vodafone - TIM e Wind Tre per la fatturazione a 28 giorni subito : agguerrito il MC : Nei primi giorni di luglio, i Rimborsi Vodafone, TIM e Wind Tre per la fatturazione a 28 giorni sono stati dichiarati legittimi e dovuti dal Consiglio di Stato. Le apposite delibere Agcom che prevedevano la restituzione dei giorni erosi agli utenti devono essere dunque applicate, senza più alcuna scusa. Non la manda a dire il Movimento Consumatori che, proprio a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, è tornata alla carica con un ...

Quanto i problemi Iliad derivano anche dai lavori sulla rete unica Wind Tre : Quella che stiamo vivendo è un'estate costellata di problemi Iliad. Il nuovo operatore mobile italiano, dopo un'iniziale successo commerciale, deve vedersela sempre di più con utenti insoddisfatti della qualità del servizio. Il riferimento è sia alla qualità delle chiamate in entrata e uscita ma pure alla bontà della connessione internet in mobilità. Proprio dei tanti problemi Iliad accorsi ad un nutrito numero di clienti del vettore abbiamo ...

Migliori offerte telefoniche di Vodafone - TIM - Iliad - Wind e Tre : Le Migliori offerte telefoniche sono difficili da individuare perché i più importanti operatori telefonici italiani, cioè Vodafone, TIM, Iliad, Wind e Tre, mettono a disposizione dei clienti una vastissima quantità di offerte telefoniche, in alcuni casi complesse e poco chiare, che variano con una cadenza settimanale, alcune volte addirittura giornaliera. Abbiamo quindi raccolto in questa pagina […] L'articolo Migliori offerte telefoniche ...

La priorità di Iliad è la rete proprietaria - per sganciarsi da quella di Wind Tre : Nel corso di un incontro col la Commissione Lavori Pubblici del Senato, l'AD di Iliad Benedetto Levi conferma la necessità di lanciar la rete proprietaria. L'articolo La priorità di Iliad è la rete proprietaria, per sganciarsi da quella di Wind Tre proviene da TuttoAndroid.

Ecco le ultime novità per i già clienti Wind e Tre attivabili da luglio : Dovrebbero essere disponibili fino al 19 luglio 2019 alcune nuove opzioni della serie Giga Per Te pensate da Wind per i suoi già clienti. Ecco tutti i dettagli L'articolo Ecco le ultime novità per i già clienti Wind e Tre attivabili da luglio proviene da TuttoAndroid.

Come mettersi subito in contatto con un operatore Vodafone - TIM - Wind - Tre Italia ed Iliad : Ad oggi dovrebbe essere più facile riuscire a parlare con un operatore TIM, Vodafone, Wind, Tre Italia ed Iliad (giusto per citare le principali compagnie telefoniche operanti sul territorio nazionale), ma purtroppo non sempre è così. Riesce facile perdersi nei meandri delle voci guida, senza ottenere le informazioni desiderate. Per questo abbiamo deciso di darvi delle indicazioni dettagliate per abbattere i tempi di attesa, e facilitarvi un ...

Wind Tre presenta le offerte per l’estate 2019 tra tariffe annuali - turismo e un pieno di GB : Ecco le proposte di Wind e Tre per l'estate 2019, tra il debutto delle offerte annuali, delle opzioni ideali per i turisti e un vero boom di GB per i mesi estivi. Scopriamo tutte le novità e le conferme. L'articolo Wind Tre presenta le offerte per l’estate 2019 tra tariffe annuali, turismo e un pieno di GB proviene da TuttoAndroid.

Estate di rincari per le tariffe telefoniche di Tim - Vodafone - Wind e Tre : I prossimi rinnovi degli abbonamenti mensili con le principali compagnie di telefonia mobile e fissa porteranno una pioggia di rincari. Mentre stanno già arrivando i primi avvisi delle rimodulazioni delle tariffe per i piani offerti, vediamo in dettaglio quali sono i costi e quali sono le offerte coinvolte per i diversi gestori. Tim Si comincia con Tim, che fino al 12 luglio applicherà un rincaro di 1,99 euro sulle sue offerte ricaricabili, ...

Wind Tre-Fastweb - ok dei sindacati all’accordo : Sono positivi i giudizi delle organizzazioni sindacali all’indomani dell’accordo fra Fastweb e Wind Tre sullo sviluppo di una rete condivisa 5G. Le due compagnie hanno siglato un accordo strategico...

Insieme per il 5G : Fastweb e Wind Tre uniscono le forze; sullo sfondo anche Sky : La tematica del 5G è ricca di colpi di scena, com'era lecito aspettarsi: questa volta i protagonisti della vicenda sono Fastweb e Wind Tre, che hanno da poco annunciato l'inizio di una partnership strategica (come si evince sul sito dell'operatore unico, ndr.) in maniera tale da velocizzare la realizzazione degli apparati di rete di ultima generazione in Italia. Gli asset di entrambe le realtà sembrano essersi spinti nella stessa direzione, da ...

Fastweb Mobile sposa il 5G e cambia rete passando a Wind Tre : Wind Tre e Fastweb hanno annunciato una partnership per sfruttare le rispettive infrastrutture per la realizzazione di una rete 5G L'articolo Fastweb Mobile sposa il 5G e cambia rete passando a Wind Tre proviene da TuttoAndroid.

