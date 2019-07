Formula 1 | Toto Wolff ammette | “dovremo difenderci in partenza | le nostre gomme saranno

Formula 1 - Toto Wolff e il segreto di Hamilton : “vi svelo perchè gli lasciamo fare tutto ciò che vuole” : Il team principal della Mercedes ha svelato il motivo per cui la scuderia di Brackley lasci fare ad Hamilton ciò che gli pare Il fatto che vinca gare su gare e abbia messo in bacheca già cinque titoli mondiali basterebbe eccome, ma ci sono altri motivi per cui la Mercedes lascia tanta libertà a Lewis Hamilton. Photo4/LaPresse A rivelarli è Toto Wolff ai microfoni della BBC, esprimendo il pensiero del team campione del mondo sugli interessi ...

Formula 1 - Toto Wolff fa la danza della pioggia : “Silverstone? Spero in un week-end freddo e piovoso” : Il team principal della Mercedes ha parlato in vista della gara inglese, sperando in un week-end piovoso che possa avvantaggiare la sua scuderia Interrotta in Austria la striscia di otto vittorie consecutive in questa stagione, la Mercedes riparte adesso con maggiore motivazione, preparandosi all’appuntamento di Silverstone. photo4/Lapresse La gara inglese sarà un’importante spartiacque per le Frecce d’Argento, decise a ...

Formula 1 – Toto Wolff ‘arbitro’ dello scontro Verstappen-Leclerc : “nessuna scorrettezza - voglio vedere gare dure” : Toto Wolff dà il suo parere sul contatto fra Verstappen e Leclerc che ha deciso il Gp d’Austria: il team principal Mercedes non vede alcuna scorrettezza Concluso il Gp d’Austria tiene ancora banco l’episodio che ha deciso la gara. Nel finale, Verstappen si è preso la vittoria sorpassando Charles Leclerc con una manovra al limite del regolamento, facendo finire il ferrarista fuori pista. Toto Wolff, team principal ...

Formula 1 - Toto Wolff lascia la Mercedes? Il team principal fa chiarezza : “vi svelo le mie intenzioni” : Il team principal della Mercedes ha parlato del proprio futuro, ammettendo di voler rimanere al suo posto Toto Wolff e la Mercedes, una storia che continuerà. E’ questa l’intenzione del team principal austriaco, legato alle Frecce d’Argento da un legame molto più che lavorativo. photo4/Lapresse Ad annunciarlo ci ha pensato proprio il boss del team ai microfoni del quotidiano Kleine Zeitung nel corso del week-end in ...

Formula 1 – Toto Wolff ne è sicuro : “Lewis Hamilton si ritirerà a breve - ecco quando. Ha in mente solo una cosa…” : Toto Wolff parla del futuro di Lewis Hamilton e svela quanti anni di carriera restino ancora al pilota britannico: il campione del mondo della Mercedes ha un record da battere prima di ritirarsi Mettendo per un attimo da parte le polemiche riguardanti la vittoria del Gp del Canada, in casa Mercedes si guarda al futuro di Lewis Hamilton. Il pilota britannico, in scadenza il prossimo anno, ha tutta l’intenzione di raggiungere i 7 ...

Formula 1 - Esteban Ocon confida in Toto Wolff : “sta lavorando per trovarmi un sedile il prossimo anno” : Il pilota francese è rimasto fermo in questa stagione, ricoprendo il ruolo di terzo pilota in Mercedes alle spalle di Hamilton e Bottas Esteban Ocon non si nasconde, l’obiettivo del francese è quello di tornare a guidare stabilmente in Formula 1 nella prossima stagione. Dopo l’esperienza in Force India, niente sedile per lui nel 2019 ma solo il ruolo di riserva in Mercedes, alle spalle di Hamilton e Bottas. Photo4/LaPresse Toto ...

Formula 1 - Toto Wolff mette in guardia la Ferrari : “rischiano grosso se chiedono il diritto di revisione” : Il team principal della Mercedes ha parlato della possibilità che la Ferrari chieda il diritto di revisione per quanto avvenuto in Canada, esprimendo il suo punto di vista La Ferrari ha intenzione di esercitare il diritto di revisione previsto dal Codice Sportivo per quanto riguarda la penalità inflitta a Vettel, utilizzando una strada poco praticata in Formula 1. Photo4/LaPresse Si tratta di una carta a disposizione dei team, che possono ...

Formula 1 - la clamorosa ammissione di Toto Wolff : “Hamilton ha rischiato di non gareggiare in Canada” : Il team principal della Mercedes ha rivelato un retroscena alquanto sorprendente, relativo al pre-gara di Montreal Lewis Hamilton ha rischiato di non partecipare al Gran Premio del Canada, il motivo riguarda la perdita idraulica scoperta dai meccanici Mercedes a poche ora dal via della gara. photo4/Lapresse La clamorosa rivelazione porta la firma di Toto Wolff, che ha fatto luce su questa situazione ai microfoni di Autosport: “quello ...

Formula 1 – Vettel penalizzato a Montreal - il commento di Toto Wolff : “capisco la sua frustrazione - ma…” : Toto Wolff commenta l’incredibile finale di gara di oggi al Gp del Canada: le parole del team principal Mercedes sulla penalizzazione di Vettel a Montreal Davvero incredibile quanto accaduto oggi a Montreal: Sebastian Vettel, quasi ad un passo dalla sua prima vittoria stagione, ha ricevuto una sanzione di 5 secondi per una manovra scorretta compiuta a circa 20 giri dal termine del Gp del Canada. Il tedesco della Ferrari, pur avendo ...

Formula 1 - Toto Wolff critico : “il regolamento 2021? C’è una novità che non mi va proprio giù” : Interrogato sulla bozza del nuovo regolamento presentata a Montreal dalla Federazione, Toto Wolff ha espresso le proprie perplessità Nel week-end di Montreal le scuderie hanno potuto dare una prima occhiata alla bozza del regolamento che, dal 2021, dovrebbe sostituire quello attualmente in vigore. photo4/Lapresse Le prime novità hanno creato numerose discussioni, soprattutto per quanto riguarda il parco chiuso, esteso ulteriormente ...

Formula 1 - Toto Wolff difende Bottas : “quanto accaduto a Monaco con Verstappen lo renderà più forte” : Il team principal della Mercedes ha parlato della situazione vissuta da Bottas a Montecarlo, dove il finlandese è stato privato del secondo posto a causa di un contatto con Verstappen La gara di Monaco non è stata affatto positiva per Valtteri Bottas, toccato in pit-lane da Verstappen e costretto ad una nuova sosta costatagli il terzo posto finale. AFP/LaPresse Una situazione difficile da accettare, su cui ha provato a soffermarsi Toto ...

Formula 1 – Toto Wolff ammette : “nel finale strategia sbagliata. Critiche di Hamilton? Siamo il suo ‘muro del pianto'” : Toto Wolff ammette di aver sbagliato la scelta delle gomme nel finale di gara e incassa le Critiche di Hamilton con un sorriso: il team principal Mercedes critica invece la penalità assegnata a Verstappen Ancora una vittoria per la Mercedes in questo inizio di stagione, anche se questa volta niente doppietta. Hamilton chiude al primo posto a Montecarlo nonostante qualche problema alle gomme nel finale, Bottas si piazza terzo dietro Vettel. ...

Formula 1 - Toto Wolff ammette : “mi sento uno zombie - continuo a riguardare le nostre foto e…” : Il team principal della Mercedes è tornato a parlare della morte di Niki Lauda, rivelando di avvertire molto la sua mancanza L’assenza di Niki Lauda si fa sentire eccome in casa Mercedes, considerando quanto l’ex pilota austriaco sia stato presente nel box nel corso degli ultimi anni. LaPresse/Photo4 La sua morte ha toccato profondamente tutti i membri del team, in particolare Toto Wolff che ha esternato le sue emozioni nel ...