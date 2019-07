Incidente in via Pio IX | auto si ribalta | 3 feriti trasportati al Gemelli

romadailynews

(Di venerdì 12 luglio 2019) Roma – Tre i, due uomini e una donna,al pronto soccorso del Policlinico Universitario Agostino, in codice giallo, in seguito all’avvenuto ieri in via Pio IX 208, zona Boccea, alle 17.40 circa. Una Seat Altea, fornita di impianto gpl, per cause ancora da accertare, si e’ta occupando gran parte della carreggiata, con conseguente chiusura momentanea della via. Il secondo mezzo coinvolto, e’ una Fiat punto, probabilmente colpita dal primo veicolo. Sono intervenuti sul posto gli agenti del XIII Gruppo Aurelio della Polizia Locale di Roma Capitale, insieme ai vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza levetture coinvolte. L'articoloin via Pio IX:si, 3alproviene da RomaDailyNews.

