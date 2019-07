Citroen C3 Aircross PureTech nella nuova versione Shine e cambio EAT6

Citroën - Nuove versioni per la C3 Aircross : La Citroën introduce in Italia due nuovi allestimenti della C3 Aircross. Forte di un immediato successo di mercato, la crossover urbana francese viene ora declinata in due Nuove combinazioni dedicate alle versioni benzina Puretech. Il Puretech 130 CV anche con cambio automatico. Al top della gamma si posizione la Puretech 130 EAT6, che combina la versione da 130 CV del 1.2 turbo al cambio automatico a sei marce. Viene offerta soltanto ...

Citroen C3 Aircross Origins : il SUV compatto di nuova generazione dallo stile unico e personalizzabile [GALLERY] : Citroën C3 Aircross, il SUV compatto dalla personalità decisa, il più abitabile e modulabile del segmento, si rinnova con la versione “Origins”, elegante ed esclusiva, che fa parte dell’intera gamma omonima, trasversale, creata per celebrare i cent’anni di una Marca audace e visionaria La gamma Origins, edizione esclusiva, trasversale, lanciata da Citroën per celebrare il suo centenario si amplia con C3 Aircross, il SUV compatto di nuova ...

Citroën C3 Aircross Origins : La gamma Origins, lanciata da Citroën per celebrare il suo centenario, si amplia con C3 Aircross, il SUV compatto di nuova generazione, progettato ispirandosi alle aspettative dei clienti del segmento. Un modello dallo stile unico e personalizzabile, con un’abitabilità di riferimento, una modularità senza paragoni, con dodici tecnologie di assistenza alla guida e quattro sistemi […] L'articolo Citroën C3 Aircross Origins sembra essere il ...

Citroën C5 Aircross - Arriva la versione 1.6 Puretech 180 EAT8 : La gamma italiana della Citroën C5 Aircross si amplia con l'introduzione dell'allestimento Puretech 180 EAT8. Sarà offerto nelle versioni Feel e Shine, disponibili rispettivamente a partire da 33.200 e 35.700 euro.181 CV e 129 g/km di CO2. Il propulsore 1.6 turbo benzina eroga 181 CV e 250 Nm, con la coppia massima disponibile già a partire da 1.750 giri. E' già omologato secondo la normativa Euro 6.2 con filtro antiparticolato ed è ...

Citroën C3 Aircross - Una settimana con la BlueHDi 120 S&S Eat6 Shine [Day 5] - VIDEO : La protagonista del Diario di bordo di questa settimana è la Citroën C3 Aircross BlueHDi 120 S&S nellallestimento Shine, una delle varianti più ricche. Dentro il cofano cè il 1.5 turbodiesel da 120 CV, abbinato al cambio automatico a sei rapporti. Il listino di questa versione parte da 24.800 euro, ma lesemplare in prova è dotato di alcuni pacchetti opzionali come il City Camera Plus con telecamera di retromarcia e sensori di parcheggio ...

Citroën C3 Aircross - Una settimana con la BlueHDi 120 S&S Eat6 Shine [Day 4] - VIDEO : La protagonista del Diario di bordo di questa settimana è la Citroën C3 Aircross BlueHDi 120 S&S nellallestimento Shine, una delle varianti più ricche. Dentro il cofano cè il 1.5 turbodiesel da 120 CV, abbinato al cambio automatico a sei rapporti. Il listino di questa versione parte da 24.800 euro, ma lesemplare in prova è dotato di alcuni pacchetti opzionali come il City Camera Plus con telecamera di retromarcia e sensori di parcheggio ...

Nuovo C5 Aircross punta di diamante Citroën a Torino : Al Salone di Torino, Citroën è rappresentata dal suo modello di punta, lanciato da poco sul mercato: Citroën C5 Aircross, il SUV di nuova generazione ispirato dalle aspettative dei clienti, che si distingue per design originale e personalità decisa e propone un’offerta di personalizzazione inedita con 30 combinazioni per gli esterni. In linea con il programma Citroën Advanced Comfort, Nuova C5 Aircross ...

Citroën C3 Aircross - Una settimana con la BlueHDi 120 S&S Eat6 Shine [Day 3] - VIDEO : La protagonista del Diario di bordo di questa settimana è la Citroën C3 Aircross BlueHDi 120 S&S nellallestimento Shine, una delle varianti più ricche. Dentro il cofano cè il 1.5 turbodiesel da 120 CV, abbinato al cambio automatico a sei rapporti. Il listino di questa versione parte da 24.800 euro, ma lesemplare in prova è dotato di alcuni pacchetti opzionali come il City Camera Plus con telecamera di retromarcia e sensori di parcheggio ...

Motori – Nuovo Citroën C5 Aircross : sarà presentato al Salone dell’Auto di Torino [GALLERY] : Citroën C5 Aircross sarà presentato ufficialmente in Italia durante il Salone dell’Automobile di Torino presso il Parco del Valentino Parco Valentino è uno degli eventi automotive più importanti in Italia. L’edizione di quest’anno, quinta della serie, si svolgerà a Torino dal 19 al 23 giugno 2019, con una previsione di oltre 600mila visitatori. Confermati i criteri originali di questa manifestazione: ingresso gratuito al pubblico, ...

Citroën C3 Aircross - Una settimana con la BlueHDi 120 S&S Eat6 Shine [Day 2] - VIDEO : La protagonista del Diario di bordo di questa settimana è la Citroën C3 Aircross BlueHDi 120 S&S nellallestimento Shine, una delle varianti più ricche. Dentro il cofano cè il 1.5 turbodiesel da 120 CV, abbinato al cambio automatico a sei rapporti. Il listino di questa versione parte da 24.800 euro, ma lesemplare in prova è dotato di alcuni pacchetti opzionali come il City Camera Plus con telecamera di retromarcia e sensori di parcheggio ...

Citroën C3 Aircross - Una settimana con la BlueHDi 120 S&S Eat6 Shine [Day 1] - VIDEO : La protagonista del Diario di bordo di questa settimana è la Citroën C3 Aircross BlueHDi 120 S&S nellallestimento Shine, una delle varianti più ricche. Dentro il cofano cè il 1.5 turbodiesel da 120 CV, abbinato al cambio automatico a sei rapporti. Il listino di questa versione parte da 24.800 euro, ma lesemplare in prova è dotato di alcuni pacchetti opzionali come il City Camera Plus con telecamera di retromarcia e sensori di parcheggio ...