Qui Ticket! La Gdf arresta 6 persone e sequestra 80 milioni di euro L’operazione

(Di giovedì 11 luglio 2019) Bancarotta fraudolenta, riciclaggio, autoriciclaggio e truffa aggravata. Ci sono 6te e ben 80diti nell’ambito del fallimento Qui!Group, la società guidata da Gregorio Fogliani che si occupa di buoni pasto. Il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Genova ha condotto l’operazione per conto della Procura genovese, eseguendo un sequestro preventivo su conti correnti, immobili e disponibilità finanziarie degli indagati. Il caso dei buoni pasto della Qui!Group aveva fatto molto scalpore, arrivando fino in Parlamento. Anche perché da circa un anno gli esercizi commerciali avevano iniziato a non accettare più i ticket rilasciati a migliaia di dipendenti pubblici e privati proprio perché la società non pagava. La società aveva accumulato circa 150dicon le banche, più altri 32con i creditori. La Procura di ...

