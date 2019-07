Perché il gossip vende?

termometropolitico

(Di giovedì 11 luglio 2019) Ogni volta che faccio la fila al supermercato, quando arrivo alla cassa rimango allibito dal numero di riviste scandalistiche che ci sono. I titoli sono qualcosa che mi affascina oltre ogni dire,sembrano provenire da un altro pianeta. Un tizio che non conosco ha lasciato una tizia che non conosco, e lei si è fatta vedere in un bel posto in compagnia di un altro tizio che non conosco. Mi manda al manicomio sapere che quei giornali macinano milioni di copie,mi sfugge il ragionamento che c’è dietro. Stamattina ho googlato chi diavolo fossero queste persone, ed erano uno che aveva partecipato a una trasmissione e una che fa in TV quello che le altre fanno su Instagram. Maè interessante? Io veramente bohci sono milioni di persone che seguono queste cose. Li appassiona. Uno del settore mi ha spiegato che essere in televisione significa davvero ...

