Le apnee del sonno | cosa sono e perché rappresentano un fattore di rischio per altre

meteoweb.eu

(Di giovedì 11 luglio 2019) Circa 31 miliardi di euro all’anno, 520 euro a residente. A tanto ammonta l’impatto socio-economico delleostruttive del(Osas) in Italia, secondo uno studio condotto dal Cergas (Centre for Research on Health and Social Care Management) dell’università Bocconi di Milano con il contributo non condizionante di Philips, presentato oggi alla Sda Bocconi School of Management. La ricerca fotografa un fardello costituito per il 60% da costi sanitari diretti, per il 36% da costi indiretti dovuti a morbilità e per il 4% da costi diretti non sanitari. Un peso significativo delle Osas – valutabile in circa 9 mld – è legato al sotto-trattamento considerando che, su 12 milioni di italiani che ne soffrono in modo medio-grave, meno di 500 mila hanno ricevuto una diagnosi e poco più di 200 milain cura. Secondo i dati epidemiologici riportati nello studio, ...

ItalianPolitics : RT @Michele_Arnese: CAPPERI, LA BOCCONI 'L'impatto socio economico delle apnee notturne' Ammonta a 31 miliardi di euro l’anno il peso econ… - parm36282152 : RT @Michele_Arnese: CAPPERI, LA BOCCONI 'L'impatto socio economico delle apnee notturne' Ammonta a 31 miliardi di euro l’anno il peso econ… - Michele_Arnese : CAPPERI, LA BOCCONI 'L'impatto socio economico delle apnee notturne' Ammonta a 31 miliardi di euro l’anno il peso… -